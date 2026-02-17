Hockey ghiaccio, cinquina della Germania alla Francia: tedeschi ai quarti di finale delle Olimpiadi

Missione compiuta dalla Germania negli ottavi di finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026. All’Arena Santagiulia di Milano, pronostici rispettati. Sì, perché ci si aspettava una vittoria della compagine tedesca contro la Francia, visto il differenziale tecnico e fisico che c’è tra le due formazioni. La squadra allenata da Harold Kreis ha cercato fin da subito di imprimere il proprio ritmo al match e l’obiettivo è stato centrato (5-1).

Una partita nel contro della Germania. I tedeschi sono andati in vantaggio dopo 3’40” grazie a Leon Draisaitl, che saputo sfruttare l’ottimo invito di Joshua Samanski. Germania a comandare con autorevolezza le operazione il raddoppio ha portato la firma di Frederik Tiffels, implacabile in fase realizzativa al 10’54”. Il punto esclamativo è stato posto, sul finire del primo periodo, da John Peterka, bravo a trasformare su assist di Tim Stutzel al 18’13”.

Nel secondo periodo i teutonici hanno po’ tirato il freno e i francesi sono riusciti ad accorciare le distanze al 24’02” con Pierre-Edouard Bellemare, capitalizzando alla perfezione l’iniziativa di Jordann Perret. Nella terza frazione la squadra di Kreis ha voluto ribadire il concetto, con la quarta marcatura di Joshua Samanski al 47’01” e la quinta di Nico Sturm al 78′.

Germania, quindi, che affronterà domani alle ore 12:10 la Slovacchia, uscita vittoriosa dal Girone B, quello che oltre all’Italia comprendeva (migliore seconda e anche lei già ai quarti) e Svezia