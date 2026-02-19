Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari finali Svezia-Svizzera e Canada-USA, tv, programma, streaming

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è pronto ad assegnare le sue medaglie. Dopo un lungo cammino infatti, andranno in scena gli ultimi atti della manifestazione.

In questo giovedì 19 gennaio, saranno 2 le partite in agenda: si comincia alle 14.40 con il confronto tutto europeo per il bronzo fra Svezia e Svizzera, duello difficile da decifrare in termini di pronostici, per poi iniziare la marcia d’avvicinamento verso le 19.10 quando si terrà la finalissima per l’oro fra USA e Canada, con le statunitensi nettamente favorite visto anche il 5-0 maturato nella prima fase del torneo quando le due superpotenze si sono affrontate nel Girone A, quello delle teste di serie.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming, delle finali del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati, oltre che DAZN mediante i canali addizionali di Eurosport. La finalissima fra USA e Canada verrà trasmessa in tv in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito da Rai Play.



CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE FINALI

Lunedì 16 febbraio

Ore 14.40 Svezia-Svizzera (Finale 3-4° posto)

Ore 19.10 USA-Canada (Finale 1-2° posto) – Diretta tv Rai Sport

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per USA-Canada

Diretta streaming: tutte le partite su Discovery Plus e HBO Max e DAZN tramite i canali addizionali di Eurosport, per gli abbonati. USA-Canada visibile in streaming gratuito su Rai Play