Il Bologna sbatte contro il VAR e i pali in Europa League, l’Aston Villa passa nell’andata dei quarti

Il Bologna è stato sconfitto dall’Aston Villa per 3-1 nell’andata dei quarti di finale dell’Europa League, la seconda competizione europea per importanza. I felsinei si sono inchinati al cospetto della quotata formazione inglese di fronte al proprio pubblico dello Stadio Dall’Ara e ora il sogno di qualificarsi alla semifinale si fa decisamente complicato: bisognerà imporsi con due gol di scarto nella sfida di settimana prossima in trasferta per meritarsi i supplementari, oppure con tre reti di vantaggio per superare il turno.

I padroni di casa hanno trovato la via della rete al 27′ per merito di Castro, servito sulla sinistra da Rowe e bravo a superare Cash con un tiro deviato da Konsa, ma il gol è stato annullato dal VAR per fuorigioco del marcatore. Un paio di minuti più tardi i rossoblù hanno colpito la traversa con un bel tiro al volo di Ferguson su cross di Castro. La beffa per il Bologna è arrivata al 44′: Ravaglia esce a vuoto su un calcio d’angolo e Konsa firma il vantaggio con un bel colpo di testa.

L’Aston Villa ha trovato il raddoppio al 51′ dopo un disimpegno sbagliato da Miranda ed Heggem, con Watkins che ha marcato il 2-0. La sfortuna del Bologna prosegue al 79′, quando Bernardeschi colpisce il palo su invito di Rowe, ma al 90′ riesce ad accorciare le distanze con un bel destro a giro di Rowe. Una sconfitta per 2-1 sarebbe stata accettabile in vista del ritorno, ma in pieno recupero Watkins ha calato la doppietta con un colpo di testa su disattenzione difensiva dei padroni di casa.