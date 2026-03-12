Calcio, Bologna e Roma pareggiano nel derby d’andata degli ottavi di Europa League

Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna il match d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2025-2026 di calcio, il derby italiano tra i padroni di casa e la Roma, termina sul punteggio di 1-1, lasciando aperto ogni discorso circa il passaggio ai quarti in vista del match di ritorno.

Il primo tempo è avaro di emozioni, con l’unica annotazione di rilievo che riguarda l’ammonizione al 13′ di Miranda, diffidato, che non potrà disputare il ritorno a Roma con la maglia felsinea. Giallo anche per Wesley, tra le fila dei capitolini, ma si arriva senza patemi all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, invece, arriva subito il vantaggio del Bologna, che al 50′ passa a condurre grazie a Bernardeschi che, servito al limite dell’area da Rowe, fulmina il portiere avversario e firma l’1-0. Il gol subito scuote la Roma, che già al 54′ sfiora il pareggio: Malen ci prova dal limite dell’area, ma il palo gli nega la gioia della rete.

L’1-1 è solo rinviato di un quarto d’ora: al 71′ Malen fa l’assistman e serve in area Pellegrini, che con un rasoterra micidiale pareggia i conti. Sulle ali dell’entusiasmo la Roma sfiora il vantaggio: al 77′ ancora Malen ci prova dall’interno dell’area di rigore, ma è ancora il palo a dirgli di no.

All’89’, invece, è il Bologna a sfiorare il gol della vittoria, con Vitik che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, colpisce di testa, ma questa volta è la traversa a negargli il 2-1. Nel recupero il punteggio non cambia ed il match si conclude sullo score di 1-1.