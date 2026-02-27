Tabelloni Champions League, Europa League, Conference League: derby Roma-Bologna, brividi per l’Atalantta

Sono stati sorteggiati i tabelloni della fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) per le tre Coppe Europee di calcio, con il coinvolgimento di quattro squadre italiane. L’Atalanta poteva pescare il Bayern Monaco o l’Arsenal in Champions League: dopo la grande rimonta contro il Borussia Dortmund, la Dea dovrà fare i conti con un’altra formazione tedesca, ostacolo durissimo da superare per la compagine orobica, che onorerà la massima competizione continentale inseguendo un nuovo colpaccio.

s, probabilmente il big match del turno. Il PSG riprenderà la difesa del trofeo con il Chelsea, in vista il quarto di finale contro la vincente di Liverpool-Galatasaray (gli inglesi partiranno con i favori del pronostico contro i turchi, capaci di eliminare la Juventus).

Dall’altra parte, invece, doppio incrocio tra inglesi e spagnole: il Barcellona incrocerà il Newcastle, l’Atletico Madrid se la vedrà con il Tottenham. Chi la spunterà tra i tedeschi del Bayer Leverkusen e gli inglesi dell’Arsenal affronterà o i norvegesi del Bodo Glimt (giustizieri dell’Inter) o i portoghesi dello Sporting Lisbona.

Ci sarà una squadra italiana ai quarti di finale dell’Europa League: l’urna di Nyon ha infatti offerto il derby tra Roma e Bologna, la vincitrice proseguirà la propria avventura nella seconda competizione per importanza e se la dovrà vedere molto probabilmente con i temibili inglesi dell’Aston Villa, che partiranno con i favori del pronostico contro i francesi del Lilla.

In caso di accesso alle semifinale, i felsinei o i giallorossi affronteranno chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone che prevede Stoccarda-Porto e Nottingham Forest-Midtjylland. Dall’altra parte, invece, sfida rovente tra Celta Vigo e Lione, oltre a Grenk-Friburgo, Panathinaikos-Betis Siviglia e Ferencvaros-Braga.

La Fiorentina affronterà i polacchi del Rakow negli ottavi di finale della Conference League, poi un possibile testa a testa o con gli inglesi del Crystal Palace o con i ciprioti dell’AEK Larnaca. Nella stessa parte del tabellone sono previste Lech Poznan-Shaktar Donetsk e AZ Alkmaar-Sparta Praga.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE

PSG vs Chelsea

Galatasaray vs Liverpool

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Bayern Monaco

—

Newcastle vs Barcellona

Atletico Madrid vs Tottenham

Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen vs Arsenal

TABELLONE EUROPA LEAGUE

Ferencvaros vs Braga

Panathinaikos vs Betis Siviglia

Genk vs Friburgo

Celta Vigo vs Lione

—

Stoccarda vs Porto

Nottingham Forest vs Midtjylland

Bologna vs Roma

Lilla vs Aston Villa

TABELLONE CONFERENCE LEAGUE

Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar vs Sparta Praga

Crystal Palace vs AEK Larnaca

Fiorentina vs Rakow

—

Samsunspor vs Rayo Vallecano

Celje vs AEK Atene

Sigma Olomouc vs Mainz

Rieka vs Strasburgo