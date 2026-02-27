Calcio
Tabelloni Champions League, Europa League, Conference League: derby Roma-Bologna, brividi per l’Atalantta
Sono stati sorteggiati i tabelloni della fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) per le tre Coppe Europee di calcio, con il coinvolgimento di quattro squadre italiane. L’Atalanta poteva pescare il Bayern Monaco o l’Arsenal in Champions League: dopo la grande rimonta contro il Borussia Dortmund, la Dea dovrà fare i conti con un’altra formazione tedesca, ostacolo durissimo da superare per la compagine orobica, che onorerà la massima competizione continentale inseguendo un nuovo colpaccio.
s, probabilmente il big match del turno. Il PSG riprenderà la difesa del trofeo con il Chelsea, in vista il quarto di finale contro la vincente di Liverpool-Galatasaray (gli inglesi partiranno con i favori del pronostico contro i turchi, capaci di eliminare la Juventus).
Dall’altra parte, invece, doppio incrocio tra inglesi e spagnole: il Barcellona incrocerà il Newcastle, l’Atletico Madrid se la vedrà con il Tottenham. Chi la spunterà tra i tedeschi del Bayer Leverkusen e gli inglesi dell’Arsenal affronterà o i norvegesi del Bodo Glimt (giustizieri dell’Inter) o i portoghesi dello Sporting Lisbona.
Ci sarà una squadra italiana ai quarti di finale dell’Europa League: l’urna di Nyon ha infatti offerto il derby tra Roma e Bologna, la vincitrice proseguirà la propria avventura nella seconda competizione per importanza e se la dovrà vedere molto probabilmente con i temibili inglesi dell’Aston Villa, che partiranno con i favori del pronostico contro i francesi del Lilla.
In caso di accesso alle semifinale, i felsinei o i giallorossi affronteranno chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone che prevede Stoccarda-Porto e Nottingham Forest-Midtjylland. Dall’altra parte, invece, sfida rovente tra Celta Vigo e Lione, oltre a Grenk-Friburgo, Panathinaikos-Betis Siviglia e Ferencvaros-Braga.
La Fiorentina affronterà i polacchi del Rakow negli ottavi di finale della Conference League, poi un possibile testa a testa o con gli inglesi del Crystal Palace o con i ciprioti dell’AEK Larnaca. Nella stessa parte del tabellone sono previste Lech Poznan-Shaktar Donetsk e AZ Alkmaar-Sparta Praga.
TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE
PSG vs Chelsea
Galatasaray vs Liverpool
Real Madrid vs Manchester City
Atalanta vs Bayern Monaco
—
Newcastle vs Barcellona
Atletico Madrid vs Tottenham
Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona
Bayer Leverkusen vs Arsenal
TABELLONE EUROPA LEAGUE
Ferencvaros vs Braga
Panathinaikos vs Betis Siviglia
Genk vs Friburgo
Celta Vigo vs Lione
—
Stoccarda vs Porto
Nottingham Forest vs Midtjylland
Bologna vs Roma
Lilla vs Aston Villa
TABELLONE CONFERENCE LEAGUE
Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar vs Sparta Praga
Crystal Palace vs AEK Larnaca
Fiorentina vs Rakow
—
Samsunspor vs Rayo Vallecano
Celje vs AEK Atene
Sigma Olomouc vs Mainz
Rieka vs Strasburgo