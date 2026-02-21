Bob a 2, Laura Nolte aumenta il vantaggio nella terza manche e orma vede il titolo

Laura Nolte non sbaglia e si trova al comando anche al termine della terza e penultima manche della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, abbiamo assistito alla conferma delle prime posizioni con la medaglia d’oro che, a meno di clamorosi ribaltoni, sembra aver preso la strada della Germania.

La tedesca Laura Nolte guida la gara con il tempo complessivo di 2:51.19 dopo una manche da 57.26 e un margine di vantaggio di 35 centesimi sulla connazionale Lisa Buckwitz che fa segnare un 57.43. Terza posizione per la statunitense Kaillie Humphries a 54 centesimi, mentre in quarta troviamo la tedesca Kim Kalicki a 63.

Quinta posizione per la statunitense Kaysha Love con un distacco di 93 centesimi, sesta per la sua connazionale Elana Meyers Taylor che si riscatta dopo l’errore di ieri e risale diversi gradini e ora accusa 1.54. Settima la svizzera Melanie Hasler a 1.59, quindi ottava per la sua connazionale Debora Annen a 1.67. Nona l’austriaca Katrin Beierl a 1.72, mentre è decima l’australiana Bree Walker con un distacco di 1.82 dalla vetta. Per quanto riguarda le italiane Giada Andreutti è 16a a 3.01, mentre Simona De Silvestro è 23a a 3.69.

A questo punto tutto sarà rimesso in palio nella quarta ed ultima manche, quella che andrà ad assegnare le medaglie e che scatterà alle ore 21.05.