Ben Shelton salterà Acapulco e tornerà nei Masters 1000 americani

Dopo Lorenzo Musetti, l’ATP 500 di Acapulco perde un secondo sicuro protagonista. Si tratta di Ben Shelton, che non ha lasciato Dallas soltanto con una vittoria in finale su Taylor Fritz. Per lui, infatti, anche un infortunio che lo lascia fuori dall’evento principale che il tennis può offrire in Messico.

Questo il comunicato dell’organizzazione del torneo: “Durante il torneo di Dallas, Ben Shelton ha riportato un infortunio al quadricipite. Dopo essersi consultato con il suo team medico, ha deciso di concentrarsi sul suo recupero prima di tornare a competere. Per questa ragione, non potrà unirsi a noi nel torneo. Ci dispiace non averlo ad Acapulco quest’anno, e gli auguriamo una pronta ripresa“.

Per Shelton, in questo inizio di 2026, un record di 10-2 con i quarti di finale raggiunti agli Australian Open, dove sembra che solo Jannik Sinner lo possa fermare (è accaduto nel 2025 e quest’anno) e la già citata vittoria nell’ATP 500 di Dallas, giocando quattro incontri su cinque al terzo set e rimontando in tre di queste occasioni.

A questo punto suona come inevitabile il ritorno di Shelton a Indian Wells e Miami, tornei nei quali ha l’importante possibilità di guadagnare punti. Nel primo caso, infatti, difende i quarti di finale, e quello è un discorso non semplice, ma nel secondo il 2025 lo ha visto uscire subito: un motivo per prendere in mano la situazione in maniera decisa.