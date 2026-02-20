LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale nella giornata di oggi dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Il portacolori azzurro Matteo Berrettini se la vedrà con la sorpresa peruviana Ignacio Buse che agli ottavi ha sconfitto il beniamino di casa Fonseca. Il nativo di Roma dopo diversi mesi un po’ complicati ha tutta la buona intenzione di riscattarsi e questo torneo al momento lo vede in uno stato di forma decisamente competitivo. L’italiano vuole guadagnare anche terreno nel ranking ATP risollevandosi da quella posizione numero 57 che occupa al giorno d’oggi. Il classe ’96 che tra qualche mese spegnerà le 30 candeline vuole riaffermarsi in posizioni di classifica migliori. Sarà difficile raggiungere nuovamente il best ranking del numero 6 toccato quattro anni fa, ma continuità e condizione fisica permettendo può ancora levarsi belle soddisfazioni.

Il percorso dell’azzurro in quel di Rio fino a qui lo vede vincitore al primo turno contro il cileno Barrios Vera e nel turno successivo ha portato a casa il risultato in rimonta con il serbo, sempre ostico da affrontare, Lajovic. Ora lo attende Buse. Il peruviano nato a Lima nel 2004 nel turno ha spiazzato i favori dei pronostici che lo vedevano sfavorito contro l’idolo brasiliano Joao Fonseca. Il numero 91 del ranking mondiale ha faticato non poco per mettere in cascina il risultato che si è aggiudicato in rimonta. Dopo aver perso il primo per 7-5, ha rifilato alla giovane promessa sudamericana un perentorio 6-3 6-4. Pur faticando nell’arco di tutto il match. Non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista psicologico. Sarà pronto per Berrettini o le fatiche si faranno sentire?

Da ormai qualche mese il numero 57 del ranking ATP ha alternato belle prestazioni a performance meno convincenti. Come accennato, la condizione fisica in diverse occasioni gli si è rivelata avversa. Ma tutti conoscono il potenziale del romano se si trova nel giusto stato di forma. Berrettini ha anche dichiarato di percepire Rio, in un certo senso, come casa sua. In quanto la nonna è nata in Brasile e dei suoi parenti vivono ancora lì. Questo gli ha permesso di conoscere il posto sin da piccolo e di creare un rapporto affettivo con la seguente realtà. Viene da domandarsi se chissà che questo non lo possa agevolare in termini di prestazione sul campo da tennis. Quanto messo in mostra fino ai quarti fa presagire buone sensazioni.

L’altro quarto di finale dal quale in caso di vittoria di Berrettini, ne uscirebbe l’avversario dell’azzurro, vede Tirante o Tabilo. Il nativo di Toronto ma naturalizzato cileno sulla terra rossa sa essere molto insidioso e affrontarlo, soprattutto su questa superficie, non è mai semplice. Stesso discorso per l’argentino pur avendo meno qualità e giocando un tennis più semplice rispetto il classe ’97. A cui piace alternare scambi da fondo con palle corte e giocate sotto rete. Dall’altra parte del tabellone, cioè in quella bassa, sulla carta ci sono avversari che Etcheverry a parte, non sembrerebbero particolarmente complicati qualora Berrettini avanzi nel suo percorso raggiungendo, ipoteticamente, la finale. Il nativo di La Plata affronterà il portoghese Faria. Juan Cerundolo se la vedrà contro il ceco Kopriva. Il portacolori del bel paese dovrà comunque mantenere un alto livello a prescindere dall’avversario in quanto nel tennis spesso e volentieri le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Quella del romano contro Buse sarà quindi la prima volta che incroceranno la racchetta. Il peruviano gioca un tennis completo e aggressivo. Spesso da fondo incalza un forte ritmo alla palla, soprattutto con il rovescio. È un po’ diverso dal tradizionale sudamericano cresciuto su terra rossa. Se in giornata è pericoloso da affrontare. Matteo dovrà avere premura di non concedere spazi o momenti di basso rendimento all’avversario, il classe 2004 potrebbe altrimenti approfittarne. Le cose si farebbero poi complicate. Il quarto di finale dell’ATP 500 di Rio tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse sarà il secondo match sul Campo Guga Kuerten e si terrà dopo la partita tra Etcheverry e Faria non prima delle 23 ora italiana. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!