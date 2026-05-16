Tabellone ATP Amburgo 2026: Darderi e Cobolli al via nello storico torneo tedesco

Si è tenuto stamattina il sorteggio dell’ATP 500 di Amburgo, riportato a cavallo di Roma e Roland Garros, ma con la finale nelle più immediate vicinanze possibili (al sabato), mentre in epoca Masters Series, dunque prima di Madrid, c’era una settimana di distanza. Due gli italiani al via, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Questi, peraltro, è il detentore del titolo nonché successore di una tradizione infinita che si è vista strada facendo al Rothenbaum.

Il recente semifinalista di Roma se la vedrà con l’argentino Roman Andres Burruchaga, contro il quale esiste un unico precedente a Campinas nel 2023 vinto da Darderi per 6-1 6-3. Tabellone complicatissimo: da quelle parti ci sono Fonseca, Moutet e de Minaur (che però ha a sua volta un primo turno d’alta qualità con l’argentino Francisco Cerundolo).

Cobolli, invece, esordirà contro un qualificato (a proposito, non ci sono italiani nel tabellone cadetto) e, poi, potrebbe avere uno tra il ceco Jakub Mensik e il tedesco Jan-Lennard Struff, entrambi per diversi motivi clienti ostici. Si tratta dello spot di quarti presidiata dal russo Karen Khachanov.

Testa di serie numero 1 è il canadese Felix Auger-Aliassime, che però potrebbe incrociare al secondo turno il complicato belga Zizou Bergs. In basso, invece, Ben Shelton, che potrebbe incrociare il connazionale Tommy Paul ai quarti, ma che ha nel tedesco Daniel Altmaier, potenziale avversario di secondo turno, un “cagnaccio da terra” di quelli mai facili da superare.

TABELLONE ATP 500 AMBURGO 2026

Auger-Aliassime (CAN) [1]-Kopriva (CZE)

Bergs (BEL)-Qualificato

Majchrzak (POL)-Ugo Carabelli (ARG)

Dedura (GER) [WC]-Tiafoe (USA) [8]

Cobolli (ITA) [4]-Qualificato

Mensik (CZE)-Struff (GER) [WC]

Engel (GER) [WC]-Humbert (FRA)

Kecmanovic (SRB)-Khachanov [5]

Darderi (ITA) [7]-Burruchaga (ARG)

Hamfmann (GER)-Fonseca (BRA)

Davidovich Fokina (ESP)-Moutet (FRA)

F. Cerundolo (ARG)-de Minaur (AUS) [3]

Paul (USA) [6]-Quinn (USA)

Atmane (FRA)-Etcheverry (ARG)

Altmaier (GER)-Qualificato

Qualificato-Shelton (USA) [2]