ATP Doha 2026, Alcaraz è un ostacolo insormontabile. Lo spagnolo supera Rublev ed è in finale

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Doha Carlos Alcaraz, pur con qualche pausa di troppo, si rivela un ostacolo insormontabile per il generoso Andrey Rublev e lo supera 7-6 (3) 6-4 in due ore e tre minuti. Nella finale di domani il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il francese Arthur Fils.

Il russo firma l’1-0 sull’errore di diritto del numero uno. L’iberico annulla due opportunità dello 0-2 prima di impattare sull’1-1 grazie al rovescio fuori misura dell’avversario. Nel quinto gioco lo spagnolo rimonta da 30-0 e, alla seconda opportunità, ottiene il break del 3-2 forzando la risposta errata dell’avversario per poi allungare sul 4-2 con la splendida volée di rovescio piazzata sulla riga. Il russo annulla la palla del 2-5 e con il contropiede di diritto timbra il 4-3. Il trionfatore degli Australian Open, dopo aver annullato palla del controbreak, sigla il 5-3 con il servizio vincente, ma nel momento della verità commette un doppio fallo che consegna il 5-5 al detentore del titolo. Il murciano strappa nuovamente il servizio a Rublev costringendolo al colpo fuori misura per il 6-5, manca un set point e con una volée fuori misura consegna il 6-6 al quinto favorito del tabellone. Alcaraz sigla il minibreak per il 3-1, induce nuovamente l’avversario all’errore per il 6-3 e chiude i conti con la smorzata di rovescio per il 7-3.

L’iberico, dopo aver annullato due palle dello 0-1, difende il servizio con il vincente di diritto e, alla terza chance, lascia partire un nuovo tracciante di diritto per il break del 2-0. Rublev non molla e, alla terza possibilità, timbra il 3-2 con il diritto incrociato e completa la rimonta con il 3-3. Il numero uno del mondo sigla il 4-3 con il servizio vincente, firma, grazie alla forza dirompente del rovescio, il break del 5-3 ma il russo, dopo aver annullato tre match point, strappa il servizio per il 5-4 con la sventagliata di diritto. Alcaraz però è indomabile, si procura il quinto match point con la smorzata e chiude i conti con il bolide di diritto che costringe l’avversario all’errore per il definitivo 6-4.

Alcaraz chiude la sua prova con due ace, commette tre doppi falli e serve il 68% di prime. Lo spagnolo vince il 62% di punti sulla prima e solo il 48% sulla seconda. Il numero uno del mondo mette a referto 29 vincenti, contro i 21 del russo, e 33 gratuiti, contro i 30 del rivale.