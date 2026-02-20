WTA Dubai 2026, la finale sarà tra Jessica Pegula ed Elina Svitolina

La finale del WTA 500 di Dubai sarà tra l’americana Jessica Pegula e l’ucraina Elina Svitolina. Due semifinali veramente tiratissime quelle di quest’oggi, finite entrambe al terzo set. Per Pegula si tratta della ventunesima finale della carriera, la prima della stagione e l’ultimo successo risale al torneo di Bad Homburg del giugno 2025. Svitolina ha già collezionato una finale quest’anno, vincendo ad Auckland, e questa è la ventiquattresima finale in carriera.

Pegula ha fatto suo il derby americana con Amanda Anisimova, vincendo in rimonta contro la connazionale con il punteggio di 1-6 6-4 6-3 dopo due ore e tre minuti di gioco. Un primo set completamente dominato da Anisimova, che si è anche trovata avanti di un break nel secondo prima sull’1-0 e poi sul 4-3. Pegula ha recuperato nel secondo set e poi nel terzo si è presa il break nel quarto gioco e lo ha conservato fino alla fine.

Succede di tutto nella seconda semifinale, soprattutto nel tie-break del secondo set, e non ci sarà il derby americano nell’ultimo atto. Svitolina, infatti, si è imposta su Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-7 6-4 dopo una pazzesca battaglia di oltre tre ore, complice anche un secondo set da quasi un’ora e mezza. Nel secondo parziale, infatti, si è arrivati al tie-break, con Gauff che ha annullato quattro match point e alla fine ha vinto per 15-13, Nel terzo set, però, Svitolina ha recuperato il break iniziale e poi ha tolto il servizio ancora nel decimo game all’avversaria, chiudendo sul 6-4.

RISULTATI WTA DUBAI 2026 (20 FEBBRAIO)

Pegula (Usa) b. Anisimova (Usa) 1-6 6-4 6-3

Svitolina (Ukr) b. Gauff (Usa) 6-4 6-7 6-4