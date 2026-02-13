ATP Rotterdam 2026, Bolelli/Vavassori dominano Gille/Verbeek nei quarti di finale

Continua la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori verso la difesa del titolo vinto lo scorso anno nel torneo ATP di Rotterdam. Nell’incontro dei quarti di finale i due azzurri dominano il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek 6-3 6-2 in un’ora e dieci minuti. In semifinale la coppia italiana affronterà i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner.

Gli azzurri iniziano la sfida con l’1-0 siglato dalla volée di diritto di Vavassori. Il duo belga-olandese impatta sull’1-1 al deciding point con l’ace di Gille. Si prosegue nel rispetto dei turni di servizio con il delizioso rovescio di Bolelli che vale il 3-2. La svolta arriva nel sesto gioco quando i detentori del titolo rimontano da 40-15 e firmano il break del 4-2 con il rovescio vincente di Bolelli. Vavassori difende il suo turno di battuta per il 5-2, si procura set point con il tocco in allungo sotto rete e Bolelli fissa il 6-3 con l’ace.

Il duo italiano inizia la seconda partita con il break firmato a 15 grazie alle risposte dello scatenato Bolelli e consolida il vantaggio con lo smash di Vavassori per il 2-0. Il belga e l’olandese si sbloccano con il 2-1. I titolari della quarta testa di serie allungano sul 3-1 con il diritto al volo di Vavassori in un game deciso ancora al punto decisivo. Gille riesce a difendere il suo turno di servizio per il 3-2, ma la coppia azzurra, dopo aver rimontato dal 15-30, sigla il 4-2 e, con l’ennesimo smash del giocatore piemontese, vola sul 5-2. Andrea Vavassori, con l’ace, chiude i conti per il perentorio 6-2.

Bolelli e Vavassori chiudono la loro prova con cinque ace, non commettono doppi falli e servono il 68% di prime. La coppia italiana vince il 76% di punti sulla prima e il 63% sulla seconda, sfrutta tre palle break sulle cinque a disposizione e annulla l’unica concessa ai rivali. I detentori del titolo vincono il computo totale dei punti per 54 a 41.