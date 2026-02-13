ATP Dallas 2026: Shelton, che fatica contro Mannarino! Paul fuori

In archivio l’allineamento totale ai quarti di finale del tabellone dell’ATP 500 di Dallas, il torneo che nei fatti riveste il ruolo di maggior fornitore di punti in questa settimana. Succede parecchio da mattina a sera in Texas, ma andiamo a scoprire nel dettaglio perché la giornata va ricordata.

Innanzitutto, Ben Shelton. L’esordio del numero 2 del seeding è tutto fuorché semplice: Adrian Mannarino gli riesce a dare filo da torcere per due set abbondanti, e si va vicinissimi alle due ore e 45 minuti prima della conclusione del match. Ora per lui il confronto non è con Tommy Paul, ma con Miomir Kecmanovic: il serbo, infatti, riesce a rimontare e a portare a casa un 5-7 6-4 6-4 che può rilanciarlo nelle ambizioni di buoni risultati sul circuito.

Sempre nella parte bassa del tabellone sono invece buone le sensazioni offerte da Denis Shapovalov, che supera con un doppio 6-4 il padrone di casa Aleksandar Kovacevic e prenota un appuntamento ai quarti molto gustoso. Potrebbe, del resto, succedere davvero di tutto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Infine, nella parte alta, continua a sorprendere Jack Pinnington Jones. Il britannico, dopo aver eliminato Flavio Cobolli, toglie di mezzo anche uno degli osservati speciali della settimana, l’americano Eliot Spizzirri, in una sfida di estrema lotta in cui contano i due tie-break vinti da Pinnington Jones. Per lui ora uno dei veterani del circuito, il croato Marin Cilic, che supera con meno patemi di quanto dica il punteggio Ethan Quinn.

RISULTATI ATP 500 DALLAS 2026

Cilic (CRO)-Quinn (USA) 7-6[4] 6-3

Shapovalov (CAN) [7]-Kovacevic (USA) 6-4 6-4

Shelton (USA) [2]-Mannarino (FRA) 7-6(2) 6-7(4) 6-3

Kecmanovic (SRB)-Paul (USA) [5] 5-7 6-4 6-4

Pinnington Jones (GBR) [Q]-Spizzirri (USA) [WC] 7-6(5) 4-6 7-6(4)