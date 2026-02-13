Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha: inizia la fase senza scarti

L’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sono entrambi iscritti all’ATP 500 di Doha, in Qatar, dove saranno, rispettivamente, il numero 2 ed il numero 1 del tabellone: il torneo metterà in palio 500 punti, ed il tennista italiano potrebbe riavvicinarsi all’iberico nel ranking ATP.

Nell’aggiornamento di lunedì 16 febbraio Alcaraz sarà primo a quota 13150, mentre Sinner inseguirà con 10300: a Doha lo scorso anno lo spagnolo uscì ai quarti, mentre l’azzurro stava scontando la sospensione per il caso Clostebol. Per questi motivi Alcaraz scarterà 100 punti lunedì 23, e Sinner in Qatar sarà a -2750 dal rivale.

Il torneo assegnerà 50 punti per l’accesso agli ottavi, 100 per i quarti di finale, 200 per le semifinali, 330 per la finale e 500 per la vittoria: nella migliore delle ipotesi l’azzurro potrebbe tornare a -2250 dallo spagnolo, mentre nel peggiore dei casi l’iberico potrebbe scappare a +3250 sull’italiano.

RANKING ATP AL 16 FEBBRAIO

1 Carlos Alcaraz 13150

2 Jannik Sinner 10300

SCARTI A DOHA

Carlos Alcaraz 100

Jannik Sinner 0

RANKING VIRTUALE INIZIALE A DOHA

1 Carlos Alcaraz 13050

2 Jannik Sinner 10300