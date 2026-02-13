Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko oggi, WTA Doha 2026: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Doha. L’appuntamento sul cemento della capitale del Qatar è per oggi, venerdì 13 febbraio: sarà il primo match sul Grandstand 1 e non inizierà prima delle ore 17.30 italiane, ma comunque dopo il “riposo ragionevole” che verrà concesso a Jelena Ostapenko, impegnata nella semifinale di singolare contro la canadese Victoria Mboko (secondo match sul Centrale a partire dalle ore 13.30 e non prima delle ore 16.00).

Dopo avere regolato Eikeri/Xinyu e Melichar/Bucsa, al primo torneo dopo i poco brillanti Australian Open, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 se la dovranno vedere contro l’insidiosa testa di serie numero 3 del seeding. In palio la qualificazione alla finale di sabato 14 febbraio, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra Danilina/Krunic e Dabrowski/Stefani (rispettivamente numero 4 ed numero 5 del seeding in Medio Oriente).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Ostapenko/Hsieh, semifinale del torneo WTA 1000 di Doha. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Super Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-HSIEH/OSTAPENKO

Venerdì 13 febbraio

Non prima delle ore 17.30 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Verrà concesso un “suitable rest” a Jelena Ostapenko al termine della semifinale di singolare contro Victoria Mboko, secondo match sul Centrale a partire dalle ore 13.30 e non prima delle ore 16.00.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-HSIEH/OSTAPENKO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.