ATP Buenos Aires 2026, Pedro Martinez sfiderà Luciano Darderi nei quarti di finale. Avanza Baez

Definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP250 di Buenos Aires. Sulla particolare terra rossa argentina il cammino di Luciano Darderi è iniziato col piglio giusto. Il classe 2002 nativo di Villa Gesell, testa di serie n.2 di questo torneo, si è imposto agevolmente contro il cileno Tomas Barrios Vera (n.114 del ranking) col punteggio di 6-1 6-3 in 72′ di gioco.

L’italo-argentino ha messo in mostra un tennis potente, che ben si sposa con le caratteristiche del mattone tritato sudamericano. Il prossimo avversario sarà lo spagnolo Pedro Martinez. L’iberico (n.94 del mondo) si è imposto contro il padrone di casa Juan Manuel Cerundolo (n.80 del ranking) col punteggio di 7-6 (5) 6-4. Sulla carta, i favori del pronostico sono per per il n.22 ATP, ma Luciano dovrà dare un seguito a quanto di buono fatto vedere.

Sempre in due set c’è stata la vittoria di uno dei favoriti di questo torneo, ovvero l’argentino Sebastian Baez. Il n.34 del mondo si è imposto contro il peruviano Ignacio Buse (n.96 del ranking) col punteggio di 6-4 6-3. Molto abile negli spostamenti Baez, capace di mettere in difficoltà sul piano della mobilità e dell’anticipo il suo avversario.

Nei quarti ci sarà l’incrocio con Camilo Ugo Carabelli (n.47 del mondo). Un derby argentino all’orizzonte, con Carabelli che già si è “scaldato” da questo punto di vista, avendo sconfitto negli ottavi il connazionale Mariano Navone (n.73 ATP) con lo score di 6-2 7-5.