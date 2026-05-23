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Roland Garros 2026, il tabellone di doppio maschile: presenti Bolelli/Vavassori, Bellucci gioca con Marozsan
Sorteggiato il tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 di tennis: l’unica coppia tutta italiana al via è quella composta dai campioni di Roma, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che anche grazie al trionfo capitolino sono accreditati della quinta testa di serie.
La coppia azzurra, inserita nella parte alta del tabellone, affronterà all’esordio gli spagnoli Pablo Carreño Busta e Jaume Munar, mentre al secondo turno potrebbe incrociare gli argentini Francisco Cerúndolo e Mariano Kestelboim.
Possibile ottavo di finale contro i transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul, coppia numero 11 del seeding, che ha eliminato gli azzurri ad Amburgo, mentre ai quarti potrebbe esserci la sfida con i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, accreditati della terza testa di serie.
In semifinale possibile incrocio con la coppia numero 1, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, sconfitta in finale a Roma, mentre nell’ultimo atto potrebbe esserci la sfida con il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henry Patten, coppia numero 2, battuta nei quarti a Roma.
Proprio Harri Heliovaara ed Henry Patten potrebbero incontrare al secondo turno l’altro italiano in tabellone, Mattia Bellucci, che farà coppia con il magiaro Fabian Marozsan: i due all’esordio affronteranno la coppia francese composta da Clement Chidekh e Valentin Royer, in tabellone grazie ad una wild card.
TABELLONE DOPPIO MASCHILE ROLAND GARROS 2026
Marcel Granollers/Horacio Zeballos (1)-Márton Fucsovics/Marcos Giron
Corentin Moutet/Luca van Assche-Vasil Kirkov/Bart Stevens
Benjamin Kittay/Rajeev Ram-Alexander Bublik/Alexander Shevchenko
Rinky Hijikata/Ryan Seggerman-Alexander Erler/Lucas Miedler (14)
Hugo Nys/Édouard Roger-Vasselin (10)-Vít Kopřiva/Filip Pieczonka
Ignacio Buse/Mac Kiger-Ray Ho/Hendrik Jebens
Juan Manuel Cerúndolo/Mariano Navone-Miguel Reyes Varela/Alejandro Tabilo
Arthur Reymond/Luca Sanchez (WC)-Francisco Cabral/Joe Salisbury (8)
Julian Cash/Lloyd Glasspool (3)-Romain Arneodo/Marc Polmans
Tallon Griekspoor/Botic van de Zandschulp-Adam Pavlásek/Patrik Rikl
Zizou Bergs/Raphaël Collignon-Sander Gillé/Sem Verbeek
Petr Nouza/Neil Oberleitner-Théo Arribagé/Albano Olivetti (13)
Sadio Doumbia/Fabien Reboul (11)-Tomáš Macháč/Matěj Vocel
Jakub Paul/Marcus Willis-Tomás Martín Etcheverry/Camilo Ugo Carabelli
Francisco Cerúndolo/Mariano Kestelboim-Yuki Bhambri/Michael Venus
Pablo Carreño Busta/Jaume Munar-Simone Bolelli/Andrea Vavassori (5)
Marcelo Arévalo/Mate Pavić (7)-Arthur Rinderknech/Valentin Vacherot
Térence Atmane/Alexandre Müller-Robert Galloway/John Peers
Arthur Géa/Kyrian Jacquet (WC)-Sander Arends/David Pel
Adrian Mannarino/Fabrice Martin (WC)-Austin Krajicek/Nikola Mektić (12)
Robert Cash/JJ Tracy (15)-Moïse Kouamé/Giovanni Mpetshi Perricard (WC)
Miomir Kecmanović/Thanasi Kokkinakis-Titouan Droguet/Hugo Gaston (WC)
Quentin Halys/Pierre Hugues Herbert-Benjamin Bonzi/Grégoire Jacq (WC)
Marcelo Melo/Andrés Molteni-Christian Harrison/Neal Skupski (4)
Kevin Krawietz/Tim Pütz (6)-Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov
Máximo González/Santiago González-Román Andrés Burruchaga/Thiago Agustín Tirante
Constantin Frantzen/Robin Haase-Sriram Balaji/Marcelo Demoliner
Jakob Schnaitter/Mark Wallner-Guido Andreozzi/Manuel Guinard (9)
Orlando Luz/Rafael Matos (16)-Andre Goransson/Evan King
Diego Hidalgo/Patrik Trhac-Fernando Romboli/John Patrick Smith
Clément Chidekh/Valentin Royer (WC)-Mattia Bellucci/Fábián Marozsán
Nuno Borges/Zhizhen Zhang-Harri Heliövaara/Henry Patten (2)