Tennis
ATP Dubai 2026, Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni: dovrà sperare in un forfait
Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ed ora dovrà sperare in un forfait per entrare nel main draw: i posti per i lucky loser erano due ed il sorteggio gli è stato contrario, lasciandolo come primo degli aventi diritto qualora si liberasse un altro posto. L’azzurro cede allo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo tre ore di aspra battaglia sportiva, venendo rimontato e sconfitto al tiebreak del terzo set: l’iberico si impone per 6-7 (4) 6-4 7-6 (5) e nel tabellone principale è stato sorteggiato contro il canadese Denis Shapovalov.
Nel primo set Nardi non sfrutta un break point nel secondo game e poi cede la battuta nel terzo. Nel quinto gioco l’azzurro risale dallo 0-40 ed evita l’1-4, e nel game successivo trova addirittura l’aggancio, grazie al controbreak a trenta. Nel tiebreak Nardi parte bene e va sul 2-0, ma subito viene riagganciato sul 2-2. Lo spagnolo conduce fino al 4-3, poi gli ultimi quattro punti vengono vinti dall’azzurro, che incamera la frazione sul 7-6 (4) dopo 64 minuti.
Nella seconda frazione Nardi sembra riuscire ad indirizzare il match col break a trenta ottenuto nel terzo game, confermato con l’allungo del 3-1. Nel sesto gioco, però, l’iberico trova il controbreak a quindici, poi Nardi, in un lunghissimo ottavo game (18 punti), deve annullare altri due break point per centrare il 4-4. L’azzurro va sotto anche nel decimo game, annulla un set point sul 30-40, ma sul secondo, ai vantaggi, Carreno Busta toglie la battuta all’azzurro e pareggia i conti con il 6-4 in 49 minuti di gioco.
Nella partita decisiva Nardi subisce il break a quindici nel secondo game, ma ha la forza di trovare l’immediato controbreak. Nel quinto gioco, invece, si concentrano i maggiori rimpianti dell’azzurro, che non riesce a sfruttare due palle break consecutive dal 15-40. Nardi, invece, deve cancellare un match point sul 30-40 del decimo game, poi si salva ai vantaggi e ribalta la situazione, strappando la battuta all’iberico nel gioco seguente. L’azzurro va a servire per il match, ma subisce il controbreak a trenta. Al tiebreak si cambia campo sul 3-3, poi il minibreak decisivo arriva sul decimo punto, con lo spagnolo che allunga sul 6-4 e poi, col servizio a disposizione, chiude sul 7-6 (5) dopo 67′.
Le statistiche mostrano l’equlibrio visto in campo: l’iberico vince 127 punti contro i 118 dell’azzurro, con Nardi che mette a segno più vincenti, 52-30, ma commette anche più errori gratuiti, 62-35. L’italiano converte 4 delle 9 palle break avute a disposizione, ma ne concede 15, e 5 vengono sfruttate dallo spagnolo.