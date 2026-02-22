Tabellone ATP Santiago 2026: Berrettini e Passaro in rotta di collisione, al via anche Darderi

Vento latino, come di consueto, di scena a Santiago del Cile, dove va in scena uno degli ultimi ATP 250 sopravvissuti della Gira Sudamericana. Sono pochi i giocatori fuori dall’ambito linguistico ispanofono e italiano a entrare nel main draw per via diretta: in cinque (anzi 4 più 1, considerate le origini messicane di Emilio Nava, che pure è americano al 100%).

Testa di serie numero 1 è Francisco Cerundolo: per l’argentino in ogni caso un esordio comodo, poi un quarto a possibili tinte italiane visto che da quelle parti ci sono sia Matteo Berrettini che Francesco Passaro. E va detto che il tabellone ha dato una bella mano al romano per potersi inserire verso un confronto dagli inevitabili tanti significati.

Un po’ meno fortunato Luciano Darderi, che si trova da testa di serie numero 2 con tanti giocatori, dall’argentino Mariano Navone in poi, non semplici da affrontare, anche qualora gli stati di forma non siano dei migliori. Da rimarcare, poi, come dalle qualificazioni possa inserirsi Andrea Pellegrino.

L’Open del Cile ha una sua storia complicata, che balla tra Santiago e Viña del Mar, le due città in cui il torneo si è storicamente giocato. Un solo italiano vincitore, Fabio Fognini nel 2014 a Viña del Mar, ma tutta una serie di nomi di spicco si può trovare nell’albo d’oro, da Drobny fino a Luis Ayala (sei volte vincitore), per poi arrivare a Kodes, Orantes, Vilas, Clerc e, nel 2000, Kuerten. Ultimo cileno vincitore: Nicolas Jarry nel 2023.

TABELLONE ATP 250 SANTIAGO 2026

F. Cerundolo (ARG) [1]-Bye

Moller (DEN)-Burruchaga (ARG)

Passaro (ITA) [WC]-Qualificato

Nava (USA)-Berrettini (ITA) [6]

Ugo Carabelli (ARG) [4]-Bye

Lajovic (SRB)-Hanfmann (GER)

Jarry (CHI) [WC]-Qualificato

Soto (CHI) [WC]-Etcheverry (ARG) [5]

Tabilo (CHI) [8]-Barrios Vera (CHI)

Tirante (ARG)-Buse (PER)

J. M. Cerundolo (ARG)-Garin (CHI)

Bye-Baez (ARG) [3]

Comesaña (ARG) [7]-Martinez (ESP)

Qualificato-Qualificato

Navone (ARG)-Kopriva (CZE)

Bye-Darderi (ITA) [2]