Tabellone ATP Dubai 2026: Auger-Aliassime e Bublik alla testa del tabellone

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Dubai, che fino a pochi anni fa era appuntamento irrinunciabile per parecchi big. Adesso, con la concorrenza di Acapulco che ha cambiato superficie da anni, le cose sono diventate più complesse, ma il campo partenti rimane di tutto rispetto. Difende il titolo Stefanos Tsitsipas, anche se il greco tutto è meno che un facente parte dei favoriti.

Comanda il tabellone Felix Auger-Aliassime: per il canadese sarà il cinese Zhizhen Zhang l’avversario di debutto di un tabellone sì inizialmente non così complesso, ma che avrà in ogni caso un quarto a tinte pirotecniche considerato l’ammasso di talento che c’è nella parte bassa di questo spot.

Nella parte bassa situazione abbastanza simile per Alexander Bublik, anzi forse pure più favorevole per il kazako, dato che sembra destinato ad affrontare nei quarti il vincente di Mensik-Hurkacz. E attenzione anche alle chance di Jack Draper, con tutta la curiosità che si può avere per le condizioni del britannico.

Nessun italiano in main draw, ma prova a entrarci Luca Nardi, che ha ottimi motivi per giocare a Dubai: difende i quarti di finale del 2025. Nel primo turno di qualificazione ha superato per 2-6 6-2 7-6(3) l’argentino Marco Trungelliti e adesso è atteso dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, non proprio uno da tabelloni cadetti.

TABELLONE ATP 500 DUBAI 2026

Auger-Aliassime (CAN) [1]-Zhang (CHN) [PR]

Echargui (TUN) [WC]-Qualificato/Lucky Loser

Machac (CZE)-Shapovalov (CAN)

Fils (FRA)-Lehecka (CZE) [8]

Medvedev [3]-Shang (CHN) [PR]

Wawrinka (SUI) [WC]-Hassan (LBN) [WC]

Bergs (BEL)-Brooksby (USA)

Qualificato/Lucky Loser-Khachanov [7]

Rublev [5]-Royer (FRA)

Humbert (FRA)-Tsitsipas (GRE)

Marozsan (HUN)-Rinderknech (FRA)

Qualificato/Lucky Loser-Draper (GBR) [4]

Mensik (CZE) [6]-Hurkacz (POL)

Popyrin (AUS)-Majchrzak (POL)

Qualificato/Lucky Loser-Griekspoor (NED)

Qualificato/Lucky Loser-Bublik (KAZ) [2]