ATP Rio 2026: la pioggia ferma tutto, Etcheverry-Kopriva interrotta. Domenica di fuoco in Brasile

A Rio de Janeiro accade l’inevitabile, date le previsioni assolutamente non tenere dei giorni scorsi in tema di meteo. Non si riesce a giocare la prima semifinale e non si riesce neppure a disputare la seconda: programma sconvolto, insomma, nell’ATP 500 brasiliano che sta cercando faticosamente di avviarsi alla sua conclusione.

Nei fati, sono solo i 53 minuti del confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il ceco Vit Kopriva a rappresentare una forma di discesa in campo in singolare. E sarebbe anche tutto molto lottato, fino al 4-5 ottenuto da Kopriva con annessa possibilità di servire per il set. Poi la furia di Giove Pluvio e la conclusione.

La nuova programmazione indica che sia Etcheverry-Kopriva che l’altra semifinale tra il cileno Alejandro Tabilo e il peruviano Ignacio Buse si giocheranno oggi alle 15:00 italiane, in un orario nel quale sembrerebbe non previsto l’intervento acqueo. Resta da vedere, invece, se si potrà effettivamente rispettare l’orario delle 21:30 per la finale.

Il tutto mentre, nel frattempo, si sono riuscite a portare a termine le semifinali di doppio, con Joao Fonseca che si è posto di fianco a Marcelo Melo raccogliendone i frutti, per una finale brasiliana che li oppone al tedesco Constantin Frantzen e all’olandese Robin Haase.