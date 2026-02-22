Tabellone ATP Acapulco 2026: Cobolli nella zona di Ruud, c’è anche Bellucci

Da quando c’è stato il cambio di superficie, che ha letteralmente segnato un’era ad Acapulco, il torneo messicano è salito decisamente di livello per quanto riguarda il campo partenti. Da terreno di caccia per i terraioli si è trasformato in luogo nel quale diversi big si sono visti a rotazione, e anche quest’anno la concorrenza a Dubai sembra, seppur di poco, leggermente a favore dell’ATP 500 che si disputa al di là dell’Oceano.

Subito un primo turno complicato per il numero 1 del seeding, Alexander Zverev: il tedesco deve confrontarsi con l’imprevedibilità del francese Corentin Moutet, ma in generale le possibili trappole sono parecchie. Ed è interessante notare come il quarto immediatamente al di sotto è quello che potrebbe vedere la sfida tra Casper Ruud e Flavio Cobolli mancata in quel di Delray Beach.

In basso c’è Mattia Bellucci, atteso proprio da colui che ha sconfitto Cobolli nella semifinale del torneo a stelle e strisce, vale a dire Sebastian Korda (resta comunque da vedere che tipo di scelte opererà l’americano). Si tratta del lato di Alex de Minaur, e per l’australiano la strada verso la finale, tutto considerato, non sembra essere particolarmente ardua.

Si diceva della lunga storia del torneo: sul rosso ha costruito parecchie fortune specie per i grandi interpreti della superficie (Thomas Muster, Gustavo Kuerten, Carlos Moya, Rafael Nadal, David Ferrer), poi il cambio di superficie è arrivato nel 2014, Nadal ha vinto altre due volte e nell’albo d’oro si sono inseriti anche Thiem e del Potro.

TABELLONE ATP 500 ACAPULCO 2026

Zverev (GER) [1]-Moutet (FRA)

Schoolkate (AUS)-Kecmanovic (SRB)

Atmane (FRA)-Dimitrov (BUL)

Jodar (ESP) [WC]-Norrie (GBR) [7]

Ruud (NOR) [3]-Qualificato

Mannarino (FRA)-Spizzirri (USA)

Duckworth (AUS)-Svrcina (CZE)

Pacheco Mendez (MEX) [WC]-Cobolli (ITA) [5]

Tiafoe (USA) [8]-Borges (POR)

Walton (AUS)-Kovacevic (USA)

Korda (USA)-Bellucci (ITA)

Altmaier (GER)-Davidovich Fokina (ESP) [4]

Vacherot (MON) [6]-Qualificato

Dzumhur (BIH)-Monfils (FRA) [WC]

Nakashima (USA)-Qualificato

Qualificato-de Minaur (AUS) [2]