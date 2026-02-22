ATP Delray Beach 2026, Paul vince il derby contro Tien e conquista la finale

Ci sarà l’ennesimo derby americano di questa settimana nella finale dell’ATP 250 di Delray Beach. Sul cemento della Florida si affronteranno Sebastian Korda e Tommy Paul. Il primo ha messo fine al cammino di Flavio Cobolli, mentre il secondo ha superato il connazionale Learner Tien in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Non riesce dunque a Tien di vincere la terza battaglia consecutiva dopo quelle con Kecmanovic e Tiafoe, mentre Paul ritrova una finale a livello ATP addirittura dall’ottobre 2024, anno che lo ha visto conquistare tre dei suoi quattro titoli in carriera, l’ultimo dei quali a Stoccolma contro Grigor Dimitrov.

Paul ha chiuso il match con ben quindici ace contro i cinque dell’avversario. Con la prima di servizio ha avuto, però, un rendimento migliore Tien, visto che ha vinto il 78% dei punti con questo colpo contro il 71% di Paul. Quest’ultimo ha messo a segno 43 vincenti contro i 28 di Tien, che ha invece commesso più errori non forzati (36 contro 33).

In avvio di match c’è grande equilibrio e si segue l’andamento dei turni di servizio. Nel sesto game Tien si trova ad affrontare una palla break e riesce ad annullarla. La svolta del primo set arriva nel nono gioco, quando Tien si procura due palle break e già alla prima riesce a strappare il servizio a Paul. Quest’ultimo ha l’immediata occasione del controbreak, ma il connazionale cancella tutto e chiude la prima frazione sul 6-4.

Copione molto simile anche nel secondo set. Infatti si segue sempre i turni in battuta, con entrambi i tennisti che tengono abbastanza agevolmente il servizio. Nel settimo game Paul cancella una delicatissima palla break. Sembra un set che possa scivolare via verso il tie-break ed invece nel dodicesimo game Paul si procura una palla break e la sfrutta, andando a chiudere il secondo set sul 6-4.

Sulla scia del set vinto, Paul parte fortissimo nel terzo e trova il break in apertura che lo proietta sul 3-0. Nel quinto game Paul riesce a difendere ben quattro palle del controbreak, tenendo un delicatissimo turno di servizio. Il numero 24 del mondo ne salva poi un’altra nel settimo gioco e poi successivamente anche nel nono, andando a chiudere il terzo set sul 6-3, centrando così l’accesso alla finale.