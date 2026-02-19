Dopo 5 medaglie alle Olimpiadi, cosa si gioca l’Italia dello sci alpino in Coppa del Mondo? Sofia Goggia insegue due Sfere…

L’Italia dello sci alpino ha conquistato cinque medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, eguagliando il bottino complessivo di allori conseguito ad Albertville 1992. In questa occasione sono arrivati due ori, un argento e due bronzi, mentre in Francia si fece registrare un 3-0-2 (l’inno di Mameli risuonò per Deborah Compagnoni in superG, Alberto Tomba in gigante e Josef Polig in combinata). La voce grossa è stata fatta da Federica Brignone, che ha trionfato in gigante e in superG, strabiliando sulle nevi dell’Olympia delle Tofane a dieci mesi dal terribile infortunio.

Splendido l’argento di Giovanni Franzoni in discesa libera: il 24enne bresciano è esploso a gennaio vincendo il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel, riuscendo poi a salire sul podio a cinque cerchi alla prima occasione utile e ribadendo di essere un portento, pronto per confermarsi con continuità ai vertici. I bronzi portano la firma di Sofia Goggia e Dominik Paris in discesa libera: la bergamasca ha aggiunto questo alloro dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, l’altoatesino è riuscito a meritarsi la prima gioia ai Giochi in chiusura di carriera.

Lasciato alle spalle l’appuntamento più importante di questa annata agonistica, la stagione proseguirà con la Coppa del Mondo. All’orizzonte ci sono tre weekend pieni: 27 febbraio-1° marzo con le donne a Soldeu (Andorra, due superG e una discesa libera) e gli uomini a Garmisch (Germania, un superG e una discesa); 6-8 marzo con le donne in Val di Fassa (due discese libere e un superG) e gli uomini a Kranjska Gora (Slovenia, un gigante e uno slalom); 14-15 marzo con le donne ad Are (Svezia, un gigante e uno slalom) e gli uomini a Courchevel (Francia, una discesa libera e un superG). A seguire le finali di Lillehammer (Norvegia) dal 22 al 25 marzo.

Cosa si gioca l’Italia di concreto in Coppa del Mondo? Sofia Goggia punta alla Sfera di Cristallo di superG: al momento è in testa alla classifica generale con 280 punti, seguita dalla neozelandese Alice Robinson (220), dalla francese Romane Miradoli (181) e dalla svizzera Malorie Blanc (153) quando mancano quattro eventi al termine. L’azzurra può puntare anche al trofeo di discesa libera: è quinta in graduatoria con 180 punti (alla pari con Nicol Delago), ma al comando c’è Lindsey Vonn (400) che sicuramente non rientrerà e dunque potrebbe recuperare, facendo corsa sulle tedesche Emma Aicher (256) e Kira Weidle-Winkelmann (232), con Laura Pirovano (207) che può provarci a quattro gare dalla chiusura.

Dominik Paris (296 punti), Giovanni Franzoni (224) e Florian Schieder (219) possono puntare al podio di discesa libera, ma la vittoria sarà un affare tra gli svizzeri Marco Odermatt (510) e Franjo Von Allmen (395) a tre gare dal termine. Stesso discorso peer il superG: Franzoni è quinto (240) ed è appena 27 lunghezze di distacco dalla seconda piazza occupata dall’austriaco Vincent Kriechmayr, ma il primato di Odermatt (425) è inscalfibile a tre prove dalla conclusione. E poi l’ultimo interrogativo? Federica Brignone disputerà le prossime gare di Coppa del Mondo o si concentrerà sul recupero?