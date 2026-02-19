Rinviate le gare di aerials alle Olimpiadi: cos’è successo a Livigno e il nuovo programma

Vita difficile per le gare di aerials alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, fortemente condizionate dalle fitte nevicate che hanno colpito Livigno negli ultimi giorni. Le qualificazioni si sarebbero dovute disputare il 17 febbraio, ma sono state rinviate a causa dei tanti centimetri caduti in Valtellina: posticipo di un giorno per le donne, giusto poche ore prima della finale (svolta ieri in maniera regolare); rinvio al 19 febbraio (cioè oggi) per gli uomini.

Le pessime previsioni meteo, che davano per certa un’intensa nevicata poi effettivamente avvenuta, hanno costretto gli organizzatori a cambiare la programmazione in maniera preventiva e a rinviare gli eventi di aerials a venerdì 20 febbraio. Gli uomini disputeranno le qualificazioni in mattinata (prima run alle ore 10.30 e seconda alle ore 11.15) e poi la finale alle ore 13.30. Nella stessa giornata, sempre a Livigno, sono previste anche le qualificazioni di skicross.

NUOVO PROGRAMMA AERIALS OLIMPIADI 2026

Venerdì 20 febbraio

Ore 10.30 Aerials maschile, qualificazioni 1

Ore 11.15 Aerials maschile, qualificazioni 2

Ore 13.30 Aerials maschile, finale