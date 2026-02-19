A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 febbraio, italiani in gara, streaming

Sale la tensione a Livigno, località sciistica che ospita in questi giorni le prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di domani, venerdì 20 febbraio, cominceranno infatti le competizioni di skicross, specialità dove l’Italia sarà della partita con ambizioni di medaglia.

Nello specifico tra 24 ore i fari saranno puntati su Jole Galli, profilo seriamente intenzionato a far sognare l’Italia, aiutandola ad avvicinarsi all’obiettivo di raggiungere l’incredibile obiettivo di trenta medaglie. Con lei ci sarà anche Andrea Chesi. Le ostilità cominceranno alle ore 10:00 con il seeding round, mentre la fase degli ottavi partirà alle 12:00. Poi, in serata, assisteremo infine all’ultimo atto dell’halfpipe maschile, dove non ci sarà alcun rappresentante della squadra italiana.

La dodicesima giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

10.00 Skicross femminile, seeding round

12.00 Skicross femminile, ottavi di finale

12.35 Skicross femminile, quarti di finale

12.54 Skicross femminile, semifinali

13.10 Skicross femminile, small final

13.15 Skicross femminile, big final

19.30 Halfpipe maschile, finale (prima manche)

19.59 Halfpipe maschile, finale (seconda manche)

20.28 Halfpipe maschile, finale (terza manche)

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max. Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.