CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 febbraio, italiani in gara, streaming
Domani, venerdì 20 febbraio, sarà una giornata importante per il curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio ampezzano infatti verrà assegnata la medaglia di bronzo per quanto riguarda il torneo maschile, mentre si disputeranno le semifinali di quello femminile.
L’inizio delle ostilità è programmato per le 14:05, momento in cui di disputeranno in contemporanea le due semifinali femminili. La cosiddetta finalina maschile, chiamato anche bronze medal match, si svolgerà invece nel tardo pomeriggio, con la fine prevista per sera.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda venerdì 20 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026
Venerdì 20 febbraio
14.05 Torneo femminile, semifinali
19.05 Torneo maschile, finale per il bronzo
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (Italia-Giappone, Italia-USA), in alternanza con altri sport
Diretta streaming: Rai Play(Italia-Giappone, Italia-USA), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.