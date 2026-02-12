A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 13 febbraio, programma, streaming

Saranno ancora le lunghe distanze ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: domani, venerdì 13 febbraio, sarà messo in palio il titolo dei 10000 metri maschili.

L’Italia schiererà al via il contingente massimo di due atleti: l’attesa è tutta per Davide Ghiotto, che lotterà per un metallo prezioso, mentre rientra tra gli outsider Riccardo Lorello. I principali avversari degli azzurri saranno il ceco Metoděj Jílek, il transalpino Timothy Loubineaud, il norvegese Sander Eitrem e lo statunitense Casey Dawson.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 16.00 10000 metri maschili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Davide Ghiotto

Riccardo Lorello

