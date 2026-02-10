Sci di fondo, definiti gli italiani per le 10 km a tl in Val di Fiemme: assenti Pellegrino e Barp

La Nazionale italiana di sci di fondo ha definito quali saranno i partecipanti alle 10 km in tecnica libera con partenza a intervalli dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Archiviati gli skiathlon e le sprint individuali in classico, il calendario della rassegna a cinque cerchi propone la 10 chilometri femminile giovedì 12 e quella maschile venerdì 13 febbraio.

Turno di riposo in casa Italia per Federico Pellegrino ed Elia Barp, che non prenderanno parte alla prossima gara e potranno quindi riposarsi in vista della cruciale staffetta maschile 4×7,5 km in programma domenica 15 febbraio. Gli azzurri al via della 10 km saranno Davide Graz (reduce da un incoraggiante ottavo posto nello skiathlon), Martino Carollo, Simone Daprà e Simone Mocellini.

In campo femminile il quartetto tricolore sarà composto da Caterina Ganz (brillante nella sprint in tecnica classica), Maria Gismondi, Martina Di Centa e Anna Comarella. Grande curiosità per vedere in azione la giovane emergente Gismondi, già capace di raccogliere una splendida sesta piazza in questo format lo scorso 7 dicembre a Trondheim in Coppa del Mondo prima di subire un brusco stop causa malanno.