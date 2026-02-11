Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Startlist 10 km tl femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
Dopo un giorno di pausa, la processione dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riparte domani alle 13:00. 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli in programma in quel di Tesero, con al via quattro italiane e una certa dose di incertezza circa l’esito finale della competizione che andrà a svolgersi nel luogo deputato a celebrare i trionfi a cinque cerchi per quest’edizione.
L’Italia vedrà di scena Maria Gismondi, che cercherà di rimettersi in marcia dopo aver rotto (molto faticosamente) il ghiaccio nello skiathlon. Suo il miglior risultato da parecchi anni a questa parte in casa azzurra in una distance di Coppa del Mondo, il sesto posto in quel di Trondheim, in Norvegia, nello scorso dicembre. Poi, però, lo stop che le ha creato tanti ordini di problemi. Accanto a lei Anna Comarella, Caterina Ganz e Martina Di Centa.
Nelle omologhe gare a tecnica libera stagionali le vittorie sono state della svedese Ebba Andersson e della norvegese Karoline Simpson-Larsen; in classico si sono imposte Frida Karlsson (Svezia), Astrid Oeyre Slind (Norvegia) e Moa Ilar (Svezia). Ma sono diverse quelle che possono dar fastidio, da Jessie Diggins in giù. Sarebbe da contare anche l’austriaca Teresa Stadlober, che però ha più pedigree in classico.
La 10 km tl femminile di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Discovery+, HBO Max. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Giovedì 12 febbraio
Ore 13:00 10 km TL a intervalli femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport.
Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA 10 KM TL FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 GAL Melissa FRA 13:00:30
2 KAASIKU Keidy EST 13:01:00
3 KRAMER Kendall USA 13:01:30
4 SKINDER Monika POL 13:02:00
5 HAVLICKOVA Barbora CZE 13:02:30
6 MARCISZ Izabela POL 13:03:00
7 TSUCHIYA Masae JPN 13:03:30
8 SCHMIDT Sonjaa CAN 13:04:00
9 di CENTA Martina ITA 13:04:30
10 KAASIKU Kaidy EST 13:05:00
11 FORDHAM Rosie AUS 13:05:30
12 COMARELLA Anna ITA 13:06:00
13 GAGNON Liliane CAN 13:06:30
14 PIERREL Julie FRA 13:07:00
15 KAELIN Marina SUI 13:07:30
16 RUCKA-MICHALEK Eliza POL 13:08:00
17 STEWART-JONES Katherine CAN 13:08:30
18 EIDUKA Patricija LAT 13:09:00
19 MANDELJC Anja SLO 13:09:30
20 KREHL Sofie GER 13:10:00
21 del RIO ROCA Gina AND 13:10:30
22 GISMONDI Maria ITA 13:11:00
23 MACKIE Alison CAN 13:11:30
24 FAEHNDRICH Nadine SUI 13:12:00
25 PERRY Leonie FRA 13:12:30
26 NISSINEN Vilma FIN 13:13:00
27 RYYTTY Vilma FIN 13:13:30
28 PARMAKOSKI Krista FIN 13:14:00
29 NEPRYAEVA Dariya AIN 13:14:30
30 RIBOM Emma SWE 13:15:00
31 VELICER Sophia Tsu TPE 13:15:30
32 WENG Heidi NOR 13:16:00
33 ACHLEITNER Lisa AUT 13:16:30
34 HOFFMANN Helen GER 13:17:00
35 TUUL Teesi EST 13:17:30
36 JANATOVA Katerina CZE 13:18:00
37 PRYCE Anna GBR 13:18:30
38 GANZ Caterina ITA 13:19:00
39 SWIRBUL Hailey USA 13:19:30
40 ANDERSSON Ebba SWE 13:20:00
41 BRUDERMANN Katharina AUT 13:20:30
42 KARLSSON Frida SWE 13:21:00
43 MILERSKA Anna YC CZE 13:21:30
44 DIGGINS Jessie USA 13:22:00
45 PULLES Mariel Merlii EST 13:22:30
46 ILAR Moa SWE 13:23:00
47 McCABE Novie USA 13:23:30
48 SLIND Astrid Oeyre NOR 13:24:00
49 CLAUDEL Delphine FRA 13:24:30
50 STADLOBER Teresa AUT 13:25:00
51 JAKLOVA Anna Marie CZE 13:25:30
52 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 13:26:00
53 KARALIOVA Hanna AIN 13:26:30
54 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 13:27:00
55 CRIDLAND Phoebe AUS 13:27:30
56 KAELIN Nadja SUI 13:28:00
57 FISCHER Lea SUI 13:28:30
58 FINK Pia GER 13:29:00
59 FUERSTENBERG Theresa GER 13:29:30
60 NISKANEN Kerttu FIN 13:30:00
61 KOLODZIEJ Aleksandra POL 13:30:30
62 STEPASHKINA Nadezhda KAZ 13:31:00
63 LIE Ellen Soehol AUS 13:31:30
64 MELNIK Anna KAZ 13:32:00
65 LEE Eui Jin KOR 13:32:30
66 SCHERZ Magdalena AUT 13:33:00
67 HAN Dasom KOR 13:33:30
68 RYAZHKO Darya KAZ 13:34:00
69 CHI Chunxue CHN 13:34:30
70 SHALYGINA Xeniya KAZ 13:35:00
71 NIKON Anastasiia UKR 13:35:30
72 HOOKER Maddie AUS 13:36:00
73 YILAMUJIANG Dinigeer CHN 13:36:30
74 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 13:37:00
75 AUZINA Kitija LAT 13:37:30
76 WANG Yundi CHN 13:38:00
77 SHKATULA Sofiia UKR 13:38:30
78 MYHAL Daryna UKR 13:39:00
79 ZERJAV Neza SLO 13:39:30
80 HE Kaile CHN 13:40:00
81 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR 13:40:30
82 DAINYTE Ieva LTU 13:41:00
83 NEDYALKOVA Kalina BUL13:41:30
84 PONYA Sara HUN 13:42:00
85 LACZKO Lara Vanda HUN 13:42:30
86 SAVICKAITE Egle LTU 13:43:00
87 GROETZNER Agustina ARG 13:43:30
88 DIAZ GONZALEZ Nahiara ARG 13:44:00
89 MEDJA Lucija SLO 13:44:30
90 JANEZIC Tia SLO 13:45:00
91 ILIC Anja SRB 13:45:30
92 REIT Delia Ioana ROU 13:46:00
93 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 13:46:30
94 HADZIC Tena CRO 13:47:00
95 MOURA Bruna BRA 13:47:30
96 KAPARKALEJA Linda LAT 13:48:00
97 TITA Nefeli GRE 13:48:30
98 GUDNADOTTIR Kristrun ISL 13:49:00
99 KRAMPE Samanta LAT 13:49:30
100 DANIELOVA Maria SVK 13:50:00
101 CVETANOVSKA Ana MKD 13:50:30
102 DURSUN Irem TUR 13:51:00
103 ERIKSEN Jenny Axisa MLT 13:51:30
104 GALSTYAN Katya ARM 13:52:00
105 HLUSOVICI Elizaveta MDA 13:52:30
106 DELIPARA Teodora BIH 13:53:00
107 SOBOL Ema CRO 13:53:30
108 MARTINEZ LORENZO Regina MEX 13:54:00
109 RIBERA Eduarda BRA 13:54:30
110 CHANLOUNG Karen THA 13:55:00
111 BEYRAMI BAHER Samaneh IRI 13:55:30