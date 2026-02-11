Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport Invernali
Rebus staffetta sci di fondo per l’Italia: Daprà può insidiare Carollo? La 10 km sarà decisiva
L’Italia dello sci di fondo si presentava ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la consapevolezza di poter contare su un quartetto affidabile e sulla carta abbastanza competitivo per poter puntare ad una medaglia nella staffetta maschile. Le prestazioni dell’inverno avevano delineato una formazione composta da Elia Barp e Davide Graz nelle frazioni in classico, con a seguire Martino Carollo e Federico Pellegrino in tecnica libera.
Ad oggi sembra difficile ipotizzare una sostituzione in vista della gara in programma domenica 15 febbraio, ma qualcosa potrebbe cambiare eventualmente dopo la 10 chilometri a skating con partenza a intervalli che si terrà venerdì 11 febbraio sulle nevi della Val di Fiemme. Simone Daprà, autore di un’ottima prestazione nella sprint in tecnica classica, spera di mettere in difficoltà i tecnici con un acuto nella 10 km soprattutto nel caso in cui Carollo dovesse evidenziare uno stato di forma deficitario.
La miglior versione stagionale di Martino Carollo si è vista tra novembre e dicembre, quando ha fatto breccia addirittura tra i primi 10 in Coppa del Mondo nella mass start di Ruka e soprattutto nella 10 km a skating di Trondheim. Daprà ha avuto picchi di rendimento meno brillanti, raccogliendo comunque un buon 19° posto nella Mass Start del Tour de Ski proprio a Tesero, ma la sua condizione sembra in crescita.