Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tv

La discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, prevista sabato 28 febbraio a Garmisch Partenkirchen (Germania), prenderà il via alle ore 11.45, con sette azzurri al cancelletto di partenza, tra i quali Giovanni Franzoni.

Giovanni Franzoni, essendo inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurro scatterà con il numero 13. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 2’20”, l’italiano, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 12:11:40.

Per la discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD dalle 11.45 alle 13.00 e Rai Sport HD dalle 13.00 alle 13.35, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 28 febbraio

11.45 Discesa maschile Garmisch Partenkirchen (Germania) – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 11.45 alle 13.00 e Rai Sport HD dalle 13.00 alle 13.35

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

QUANDO PARTE GIOVANNI FRANZONI?

PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

2 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

3 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

6 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

7 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

12 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

13 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

15 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

16 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

17 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

19 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

24 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

25 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

26 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

28 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

31 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

33 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

35 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

36 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

38 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

41 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

42 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

43 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

44 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

45 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

46 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

47 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

48 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

49 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

50 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

51 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

52 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

53 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head