Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tv

La seconda prova cronometrata della discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, prevista venerdì 27 febbraio a Garmisch Partenkirchen (Germania), prenderà il via alle ore 10.00, con sette azzurri al cancelletto di partenza, tra i quali Giovanni Franzoni.

Giovanni Franzoni, essendo inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurro scatterà con il numero 14. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’30”, l’italiano, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 10:21:30.

Per la seconda prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 27 febbraio

10.00 Seconda prova cronometrata discesa maschile Garmisch Partenkirchen (Germania) – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE GIOVANNI FRANZONI?

Giovanni Franzoni, essendo inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurro scatterà con il numero 14. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’30”, l’italiano, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 10:21:30.

PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

5 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

11 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

14 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

19 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

21 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

22 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

24 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

25 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

27 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

28 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

35 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

36 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

37 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

39 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

41 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

42 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

43 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

47 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

51 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

52 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

54 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

56 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

57 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

58 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

61 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

62 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol