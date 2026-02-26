Federica Brignone salta la discesa di Soldeu. “Il dolore fa un po’ passare la voglia”

Una decisione necessaria. Federica Brignone non sarà al cancelletto di partenza domani della discesa di Soldeu (Andorra), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse di La Salle, che quest’oggi ha saltato il secondo training in programma sulle nevi andorrane, ha scelto di non competere.

Tanto dolore alla gamba sinistra, come aveva ammesso nel corso della video-conferenza di questo pomeriggio: “In settimana abbiamo valutato se venire qui, se continuare e quale fosse la scelta migliore per me. Alla fine ho deciso di venire: Andorra è uno dei miei posti preferiti. Lunedì ho fatto un’altra infiltrazione al ginocchio, solo di acido ialuronico, ma sto facendo fatica. Onestamente speravo di stare meglio e di sentirmi un po’ a posto“, ha raccontato.

“Ho parecchio dolore e faccio fatica ad appoggiarmi, infatti oggi non mi avete vista in prova. Valuterò giorno per giorno. La fine della stagione è la parte che amo di più: più luce, atmosfera più rilassata. Mi piace andare in giro, stare in pista. Se però deve diventare una tortura per il dolore, prenderò decisioni diverse. Mi sono chiesta dove volessi essere e la risposta è stata sempre la stessa: voglio sciare. Non sto lavorando per la prossima annata, sto cercando solo di godermi il momento, anche se è tosta e il dolore un po’ ti fa passare la voglia“, ha aggiunto la campionessa nostrana. E quindi, dopo l’assenza dell’americana Lindsey Vonn, vittima della terribile caduta nella discesa sull’Olympia delle Tofane, non risponderà all’appello anche Brignone.

A questo punto sarà da capire se la vedremo in azione nei supergiganti previsti il 28 febbraio e il 1° marzo. Doppio impegno per recuperare il superG che è stato cancellato a Zauchensee. In casa Italia, quindi, fari puntati domani su Sofia Goggia, che vorrà rendere al meglio possibile e scalare la classifica di specialità, anche approfittando dell’infortunio di Vonn.