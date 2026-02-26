Sofia Goggia: “Siamo a metà stagione. Sei gare in dieci giorni: volume di stress, sono fiduciosa”

Sofia Goggia ha firmato il terzo tempo nella prova cronometrata della discesa libera di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è confermata ai vertici dopo il buon riscontro conseguito ieri mattina nel test d’apertura, dimostrando di aver trovato un buon feeling con la neve andorrana e di avere tutte le carte in regola per brillare in occasione della gara che si disputerà venerdì 27 febbraio.

Il bronzo olimpico di specialità ha accusato un ritardo di 82 centesimi dall’austriaca Nina Ortlieb, replicando il risultato conseguito nella prima prova in cui fu la ceca Ester Ledecka a dettare legge. L’azzurra ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Le condizioni della pista sono veramente belle, nonostante faccia un po’ di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c’è molto da lottare e nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione“.

Sofia Goggia ha poi proseguito: “Ho fatto due prove solide, ero venuta direttamente dopo il gigante olimpico per trovare il mood giusto: sono fiduciosa per le prossime gare ed in questo finale di stagione vorrei esprimermi al meglio in ogni appuntamento. Anche alle Olimpiadi, pur con un solo bronzo, ho espresso a tratti il mio potenziale in tre discipline. C’erano tante aspettative su di noi ma è stata un’Olimpiade davvero nazionalpopolare, grazie a tutti quelli che ci hanno seguite. Cortina ci ha dato sensazioni ed emozioni incredibili e sono davvero orgogliosa di aver gareggiato per il mio Paese”.