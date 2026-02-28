A che ora gli sport invernali oggi: programma 28 febbraio, tv, streaming

Oggi sabato 28 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Garmisch e il superG femminile a Soldeu, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà la sprint in tecnica libera a Falun, la Coppa del Mondo di skicross andrà in scena a Kopaonik con la seconda gara post-olimpica.

La Coppa del Mondo di snowboard riprende con il PGS a Krynica, mentre lo slittino farà tappa a St. Moritz. La nutrita proposta del primo fine settimana dopo i Giochi di Milano Cortina 2026 prevede anche un doppio appuntamento con il salto con gli sci, senza dimenticarsi delle moguls in Giappone e dei Mondiali juniores di speed skating.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 28 febbraio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 28 febbraio

05.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Nanto-Toyama (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

09.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Krynica, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a Soldeu (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Kopaonik, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.15 SCI ALPINO – Discesa libera maschile a Garmisch (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a St. Moritz, prima manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di FIL Luge)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Falun, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

13.05 SPEED SKATING – Mondiali juniores, terza giornata (diretta streaming sul canale di ISU)

13.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a St. Moritz, prima manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di FIL Luge)

13.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Volo maschile HS235 a Kulm (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

13.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Krynica, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach, qualificazione (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a St. Moritz, seconda manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di FIL Luge)

15.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a St. Moritz, seconda manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di FIL Luge)

15.20 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach, gara (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Falun, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

15.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a St. Moritz (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di ISU)