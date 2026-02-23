Coppa del Mondo sci di fondo Falun 2026: programma, orari, tv, streaming

Il caso curioso di Falun: l’anno scorso fu l’ultima settimana prima dei Mondiali di Trondheim, quest’anno è la prima dopo le Olimpiadi. La Coppa del Mondo allora si fermava, adesso riparte per un autentico sprint finale. Il tutto a valere come celebrazione di tante cose, di Klaebo e di Svezia.

Del resto sono questi gli aspetti da tener presenti nella fattispecie: rivedremo nell’ambiente di Coppa il sei volte oro olimpico, l’uomo dei record, insomma colui che ormai ha riscritto la storia intera dello sci di fondo. E poi chiaramente tutto ciò che hanno regalato Frida Karlsson, Ebba Andersson e non solo in una Svezia che ha avuto tantissimi successi. Per l’Italia ricomincerà (si spera) la corsa al ritorno ai piani alti, cosa che si è già parzialmente vista in stagione e alle Olimpiadi.

Le gare di Coppa del Mondo a Falun saranno trasmesse in diretta tv RaiSport per la sola Skiathlon maschile. La diretta streaming sarà assicurata secondo il calendario sottoindicato tra Eurosport 2, DAZN, Discovery+, HBO Max e le opzioni di RaiPlay.. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FALUN 2026

Sabato 28 febbraio

Ore 13:00 Qualificazione Sprint TL

Ore 15:30 Finali Sprint TL

Domenica 1° marzo

Ore 12:30 Skiathlon maschile

Ore 16:05 Skiathlon femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FALUN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (Skiathlon maschile)

Diretta streaming: Discovery+, DAZN, Eurosport 2 (Skiathlon maschile), RaiPlay Sport 1 (Finali Sprint TL), RaiPlay Sport 2 (Skiathlon maschile e femminile)

Diretta Live testuale: OA Sport