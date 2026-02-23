Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Coppa del Mondo sci di fondo Falun 2026: programma, orari, tv, streaming
Il caso curioso di Falun: l’anno scorso fu l’ultima settimana prima dei Mondiali di Trondheim, quest’anno è la prima dopo le Olimpiadi. La Coppa del Mondo allora si fermava, adesso riparte per un autentico sprint finale. Il tutto a valere come celebrazione di tante cose, di Klaebo e di Svezia.
Del resto sono questi gli aspetti da tener presenti nella fattispecie: rivedremo nell’ambiente di Coppa il sei volte oro olimpico, l’uomo dei record, insomma colui che ormai ha riscritto la storia intera dello sci di fondo. E poi chiaramente tutto ciò che hanno regalato Frida Karlsson, Ebba Andersson e non solo in una Svezia che ha avuto tantissimi successi. Per l’Italia ricomincerà (si spera) la corsa al ritorno ai piani alti, cosa che si è già parzialmente vista in stagione e alle Olimpiadi.
Le gare di Coppa del Mondo a Falun saranno trasmesse in diretta tv RaiSport per la sola Skiathlon maschile. La diretta streaming sarà assicurata secondo il calendario sottoindicato tra Eurosport 2, DAZN, Discovery+, HBO Max e le opzioni di RaiPlay.. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FALUN 2026
Sabato 28 febbraio
Ore 13:00 Qualificazione Sprint TL
Ore 15:30 Finali Sprint TL
Domenica 1° marzo
Ore 12:30 Skiathlon maschile
Ore 16:05 Skiathlon femminile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FALUN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (Skiathlon maschile)
Diretta streaming: Discovery+, DAZN, Eurosport 2 (Skiathlon maschile), RaiPlay Sport 1 (Finali Sprint TL), RaiPlay Sport 2 (Skiathlon maschile e femminile)
