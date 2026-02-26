Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Soldeu e Garmisch, canali, streaming
Dopo le settimane olimpiche, torna la Coppa del Mondo di sci alpino e lo fa con un fine settimana dedicato completamente alla velocità. Le donne saranno protagoniste a Soldeu (Andorra) con un triplice appuntamento, mentre gli uomini saranno di scena nel weekend in Germania a Garmisch.
A Soldeu sono in programma una discesa libera e due superG, uno dei quali è il recupero di quello cancellato a Zauchensee. Fari puntati soprattutto su Sofia Goggia, che è proprio in testa alla classifica di supergigante e vuole aumentare il proprio vantaggio. Ci sarà anche la bicampionessa olimpica Federica Brignone, che cerca un buon risultato soprattutto in discesa per cercare la qualificazioni alle finali di fine stagione.
In Germania a Garmisch tornano ad essere protagonisti gli uomini-jet, con una discesa ed un superG in programma. In casa Italia grande attesa soprattutto per Giovanni Franzoni e Dominik Paris, reduci dalle medaglie olimpiche. La squadra azzurra ha risposto sempre ben presente ad ogni gara veloce della stagione e dunque sono tanti gli atleti che possono lottare per piazzamenti importanti.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Soldeu e Garmisch, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.
CALENDARIO SCI ALPINO SOLDEU 2026
Venerdì 27 febbraio
Ore 11.00 Discesa libera femminile Soldeu
Sabato 28 febbraio
Ore 10:15 SuperG femminile Soldeu
Domenica 1 Marzo
Ore 10:15 SuperG femminile Soldeu
CALENDARIO SCI ALPINO GARMISCH 2026
Sabato 28 febbraio
Ore 11:45 Discesa libera maschile Garmisch
Domenica 1 marzo
Ore 11:45 SuperG maschile Garmisch
COPPA DEL MONDO SOLDEU E GARMISCH 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport.