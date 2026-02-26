Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Soldeu e Garmisch, canali, streaming

Dopo le settimane olimpiche, torna la Coppa del Mondo di sci alpino e lo fa con un fine settimana dedicato completamente alla velocità. Le donne saranno protagoniste a Soldeu (Andorra) con un triplice appuntamento, mentre gli uomini saranno di scena nel weekend in Germania a Garmisch.

A Soldeu sono in programma una discesa libera e due superG, uno dei quali è il recupero di quello cancellato a Zauchensee. Fari puntati soprattutto su Sofia Goggia, che è proprio in testa alla classifica di supergigante e vuole aumentare il proprio vantaggio. Ci sarà anche la bicampionessa olimpica Federica Brignone, che cerca un buon risultato soprattutto in discesa per cercare la qualificazioni alle finali di fine stagione.

In Germania a Garmisch tornano ad essere protagonisti gli uomini-jet, con una discesa ed un superG in programma. In casa Italia grande attesa soprattutto per Giovanni Franzoni e Dominik Paris, reduci dalle medaglie olimpiche. La squadra azzurra ha risposto sempre ben presente ad ogni gara veloce della stagione e dunque sono tanti gli atleti che possono lottare per piazzamenti importanti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Soldeu e Garmisch, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SOLDEU 2026

Venerdì 27 febbraio

Ore 11.00 Discesa libera femminile Soldeu

Sabato 28 febbraio

Ore 10:15 SuperG femminile Soldeu

Domenica 1 Marzo

Ore 10:15 SuperG femminile Soldeu

CALENDARIO SCI ALPINO GARMISCH 2026

Sabato 28 febbraio

Ore 11:45 Discesa libera maschile Garmisch

Domenica 1 marzo

Ore 11:45 SuperG maschile Garmisch

COPPA DEL MONDO SOLDEU E GARMISCH 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.