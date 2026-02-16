Quando gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma lunedì 16 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi lunedì 16 febbraio rappresenta una giornata di crocevia per i tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che si entra nella seconda parte dei round robin che promuovono le prime quattro classificate alle semifinali. In apertura della seconda settimana dei Giochi, la sessione mattutina non prevede impegni per le squadre italiane e dunque bisognerà aspettare la fascia pomeridiana e la serata sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per ammirare gli azzurri.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING MASCHILE DALLE 14.05

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05

L’Italia punta in alto nel torneo maschile e, dopo aver sconfitto la Cechia nella serata di ieri, sarà chiamata a battere anche la Cina nel match in programma alle ore 14.05: Joel Retornaz e compagni non possono sbagliare contro la poco quotata compagine asiatica per rilanciarsi in maniera perentoria nella rincorsa verso la zona medaglie. Le donne hanno invece perso i primi cinque incontri: Stefania Constantini e compagne riusciranno a sbloccarsi contro gli USA alle ore 19.05?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (lunedì 16 febbraio) nei tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

Ore 14.05 Maschile: Italia vs Cina a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 19.05 Femminile: Italia vs USA a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza col salto con gli sci

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.