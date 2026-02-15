Curling, l’Italia si rilancia: vittoria agevole sulla Cechia, si riaccende la fiamma per la semifinale

L’Italia torna a ruggire nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026, sconfiggendo la Cechia con il punteggio di 10-5 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e infilando la terza vittoria, fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classifica del round robin aperto a dieci squadre.

Dopo le sconfitte patite contro la Germania (all’extra-end) e contro la Norvegia, il quartetto tricolore ha rialzato la testa, riprendendo la retta via iniziata con le due grandi imprese firmate contro la Svezia di Niklas Edin (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e la Scozia di Bruce Mouat (Campioni del Mondo).

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner (bronzo nel doppio misto in coppia con Stefania Constantini), il second Sebastiano Arman, il vice e lead Mattia Giovanella hanno agganciato la Norvegia e gli USA al quarto posto in classifica generale con un bilancio positivo (tre successi e due sconfitte), all’inseguimento di Svizzera, Canada e Gran Bretagna.

La partita di oggi è stata indirizzata in avvio: tre punti nel primo end, due nella terza frazione, mano rubata da un punto nel quarto e tabellone che recitava 6-3 all’intervallo, poi al ritorno sul ghiaccio gli azzurri sono stati bravi a reagire al tentativo di rimonta della formazione guidata da Lukas Klima e hanno fatto festa. Prossimo appuntamento lunedì 16 febbraio (ore 14.05) contro la Cina, da battere a tutti i costi prima degli esigenti impegni contro USA, Canada e Svizzera, decisivi per entrare in zona medaglie.

LA CRONACA DI ITALIA-CECHIA

Gli azzurri partono in maniera aggressiva di fronte al proprio pubblico, mettono a segno tre punti nel parziale d’apertura e mettono in difficoltà gli avversari. La pressione della nostra Nazionale si fa sentire, ma Klima riesce a trovare un buon ultimo tiro e porta a casa due punti (3-2). La fase successiva dell’incontro è nei fatti decisiva: prima Retornaz e compagni vanno a referto con due punti, poi rubano una mano da un punto e si issano sul 6-2.

Si va all’intervallo sul 6-3, gli azzurri riallungano al ritorno sul ghiaccio (7-3), poi un botta e risposta da due punti a testa (9-5). Il quartetto tricolore riesce a controllare bene la soddisfazione, costringe i rivali a forzare i tiri, strappa l’hammer con convinzione nel nono end, ruba una mano da un punto e pone fine all’incontro in anticipo.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Italia vs Cechia 10-5

Canada vs Cina 6-3

USA vs Norvegia 10-8

Canada vs Gran Bretagna in corso di svolgimento

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Svizzera 4 vittorie (4 partite disputate)

2. Canada 4 vittorie (5 partite disputate)

3. Gran Bretagna 4 vittorie (5 partite disputate)

4. Norvegia 3 vittorie (4 partite disputate)

5. Italia 3 vittorie (5 partite disputate)

6. USA 3 vittorie (5 partite disputate)

7. Germania 2 vittorie (5 partite disputate)

8. Svezia 1 vittoria (5 partite disputate)

9. Cina 0 vittorie (5 partite disputate)

10. Cechia 0 vittorie (5 partite disputate)