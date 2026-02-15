Curling, la Svizzera vince il big match con Mouat! L’Italia sorride, Canada e USA rispondono

La Svizzera ha vinto il durissimo big match contro la Gran Bretagna, imponendosi con il punteggio di 6-5 all’extra-end, naturale conseguenza di un incontro giocato sul filo dell’equilibrio per quasi tre ore. Gli elvetici proseguono così il loro cammino da imbattuti nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, svettando in testa alla classifica generale con cinque vittorie all’attivo e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno

Bruce Mouat e compagni sono invece incappati nel secondo stop dopo quello contro l’Italia: i Campioni del Mondo stanno tentennando più del previsto sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e ora si trovano al secondo posto con quattro successi all’attivo, alla pari con il Canada (affermazione per 6-3 contro la poco quotata Cina) e con gli USA (10-8 con due punti pesantissimi nel finale per avere ragione sulla Norvegia).

L’Italia è tornata a sorridere, regolando la Cechia per 10-5 e conquistando la terza vittoria nella competizione: dopo il doppio passo falso contro Germania e Norvegia, gli azzurri hanno espresso un buon livello di gioco e sono così riusciti ad agganciare la Norvegia in quinta piazza (3-2) e rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Italia vs Cechia 10-5

Canada vs Cina 6-3

USA vs Norvegia 10-8

Svizzera vs Gran Bretagna 6-5, extra-end

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Svizzera 5 vittorie (5 partite disputate)

2. Canada 4 vittorie (5 partite disputate)

3. Gran Bretagna 4 vittorie (6 partite disputate)

3. USA 4 vittorie (6 partite disputate)

5. Norvegia 3 vittorie (5 partite disputate)

5. Italia 3 vittorie (5 partite disputate)

7. Germania 2 vittorie (5 partite disputate)

8. Svezia 1 vittoria (5 partite disputate)

9. Cina 0 vittorie (5 partite disputate)

10. Cechia 0 vittorie (5 partite disputate)