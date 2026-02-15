Classifica curling maschile Olimpiadi: Italia in saldo positivo, la corsa alla semifinale riparte

Prosegue il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella settima sessione l’Italia supera la Cechia, ma ancora non rientra tra le prime quattro della classifica, che conquisteranno il diritto di disputare le semifinali.

Continua a rimanere da sola in testa alla graduatoria a punteggio pieno la Svizzera, con 5 successi in altrettanti match, seguita dal Canada, con 4 affermazioni in 5 gare, che si trova davanti alla Gran Bretagna ed agli Stati Uniti, a loro volta a quota 4 vittorie, ma in 6 partite.

Condividono la quinta posizione, l’Italia e la Norvegia, con 3 successi in 5 partite, ma i nordici hanno vinto lo scontro diretto con gli azzurri. Alle loro spalle è settima la Germania, con 2 vittorie e 3 sconfitte, mentre è ottava con una sola affermazione in 5 sfide la Svezia, infine restano ultime la Cina e la Cechia, a secco dopo 5 partite.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Svizzera 5 vittorie (5 partite)

2 Canada 4 (5)

3 Gran Bretagna 4 (6)

3 Stati Uniti 4 (6)

5 Italia 3 (5)

5 Norvegia 3 (5)

7 Germania 2 (5)

8 Svezia 1 (5)

9 Cina 0 (5)

9 Cechia 0 (5)