A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi domenica 15 febbraio si preannuncia particolarmente intensa per i tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la manifestazione maschile prevede un doppio turno (ore 09.05 e ore 19.05), mentre la kermesse femminile sarà protagonista alle ore 14.05. Gli appassionati potranno gustarsi un’autentica abbuffata in una giornata festiva, anche perché l’Italia sarà protagonista sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo dalla mattina alla sera.

Gli uomini affronteranno la Norvegia alle ore 09.05 e la Cechia alle ore 19.05. Si tratta di due scontri diretti di fondamentale importanza per la rincorsa alle semifinali: dopo aver battuto Gran Bretagna e Svezia è lecito sognare in grande, ma Joel Retornaz e compagni saranno chiamati a macinare risultati di rilievo per continuare a inseguire l’ingresso tra le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

Le donne, invece, sono in grandissima difficoltà e faticano a carburare di fronte al proprio pubblico: il confronto con la Danimarca alle ore 14.05 potrebbe essere davvero l’ultima spiaggia per rendere interessante la seconda parte della fase a girone unico, altrimenti il quartetto guidato da Stefania Constantini dovrà accontentarsi di battagliare per evitare il fondo della graduatoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (domenica 15 febbraio) nei tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio



Ore 09.05 Maschile: Italia vs Norvegia a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 14.05 Femminile: Italia vs Danimarca a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.05 Maschile: Italia vs Cechia a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max per Italia-Cechia; Discovery Plus, HBO Max per Italia-Norvegia e Italia-Danimarca.

Diretta testuale: OA Sport.