L’Italia spreca e viene punita all’extra-end dalla Germania: prima sconfitta alle Olimpiadi

L’Italia è incappata nella prima sconfitta nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo le spettacolari vittorie contro la Svezia di Niklas Edin (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e la Gran Bretagna di Bruce Mouat (Campioni del Mondo), la nostra Nazionale ha perso contro la Germania per 6-5 all’extra-end. Si trattava di uno scontro diretto importante in ottica qualificazione alle semifinali, ma è arrivato un ko al supplementare che ha un po’ smorzato la doppia impresa firmata in apertura dei Giochi.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno avuto un paio di possibilità per vincere tra il decimo end e l’extra-end, ma purtroppo non le ha concretizzate e così hanno fatto festa Marc Muskatewitz e compagni. Il quartetto tricolore è così scivolato al terzo posto in classifica con due vittorie e una sconfitta alla pari con Gran Bretagna e Norvegia, alle spalle delle imbattute Canada e Svizzera (3-0).

La caccia alle semifinali proseguirà domenica 15 febbraio con la doppia sfida a Norvegia (ore 09.05) e Cechia (ore 19.05): si tratterà di un doppio snodo fondamentale per cercare di riprendere il cammino e cercare di rientrare tra le migliori quattro del round robin aperto a dieci squadre.

LA CRONACA DI ITALIA-GERMANIA

La Germania si merita il vantaggio dell’hammer, ma i primi due end non offrono occasioni per marcare più di un punto e così i tedeschi optano per un paio di mani nulle. L’Italia studia bene la situazione, capisce come rispondere ai tiri degli avversari e mette a segno un punto preziosissimo, rubando una mano di notevole spessore. Al quarto end consecutivo con l’ultimo tiro a disposizione, i teutonici riescono a pareggiare i conti (1-1).

Botta e risposta da un punto tra quinto e sesto parziale (2-2), poi la partita si infiamma dal punto di vista tattico e le due squadre giocano in maniera più spregiudicata: gli azzurri mettono la testa avanti con due punti di spessore, ma i tedeschi replicano con tre punti e mettono la testa avanti (5-4).

Retornaz e compagni optano per una saggia mano nulla e così si presentano all’ultimo end con il vantaggio del martello: c’è l’occasione per operare il sorpasso, ma la lettura del finale non è ottimale, ci si deve accontentare di punto e si va all’extra-end (5-5). Gli azzurri costruiscono un ottimo gioco e mettono in difficoltà gli avversari, potrebbero anche piazzare il colpaccio ma l’ultimo tiro di Retornaz è impreciso e così la chiusura teutonica ci regala un dispiacere.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Cina 9-7

Norvegia vs Cechia 7-4

Germania vs Italia 6-5

Canada vs Svezia 8-6

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Canada 3 vittorie (3 partite disputate)

1. Svizzera 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Gran Bretagna 2 vittorie (3 partite disputate)

3. Germania 2 vittorie (3 partite disputate)

3. Italia 2 vittorie (3 partite disputate)

3. Norvegia 2 vittorie (3 partite disputate)

7. USA 1 vittoria (3 partite disputate)

8. Cina 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Cechia 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Svezia 0 vittorie (3 partite disputate)