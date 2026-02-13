ALTRA IMPRESA! L’Italia piega la Gran Bretagna di Mouat e inizia a pensare alle semifinali!

Abbiamo battuto i Campioni del Mondo! Abbiamo battuto i grandi maestri di questo sport, abbiamo battuto gli inventori della disciplina, i pensatori del granito, il Paese dove il curling è una religione agonistica. L’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna (leggasi Scozia, solo che ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack) con il punteggio di 9-7 nel torneo maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver avuto la meglio sui Campioni Olimpici di Pechino 2022 guidati da Niklas Edin, gli azzurri hanno firmato un’altra magia davanti al proprio pubblico e ora incomincia a sognare concretamente in grande.

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner (bronzo nel doppio misto in coppia con Stefania Constantini), il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman hanno sfruttato al meglio un errore clamoroso commesso dal formidabile Bruce Mouat nel primo end: lo skip britannico ha tentato una bocciata per conquistare due punti con l’ultimo tiro, lo ha sbagliato e ha concesso ben quattro marcature agli azzurri. La nostra Nazionale ha contenuto il tentativo di rimonta degli avversari, si è arrivati in parità all’ultimo parziale e quando contava davvero non ha tremato, conquistando un successo di lusso.

Dopo aver superato Svezia e Gran Bretagna, due delle grandi pretendenti al titolo, l’Italia vuole sognare in grandi: ora è stato compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, ma bisognerà continuare a spingere per raggiungere l’obiettivo. Il quartetto tricolore svetta al comando della classifica generale da imbattuta (2-0) insieme a Canada e Svizzera, seguito da Gran Bretagna (2-1), Germania (1-1) e USA (1-2). I nostri portacolori torneranno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 19.05 per fronteggiare la Germania.

LA CRONACA DI ITALIA-GRAN BRETAGNA

La Gran Bretagna ha il vantaggio dell’ultimo tiro nell’end di apertura e tutto sembra apparecchiato per il punto forzato in favore degli scozzesi, ma Bruce Mouat sopravvaluta le sue eccezionali doti tecniche e si fa prendere da un peccato di hybris: cerca la bocciata per portare a casa due punti, ma commette un errore e concede addirittura quattro punti ai padroni di casa, che strappano una mano ricchissima.

Il margine è importante, ma si gioca contro i Campioni del Mondo e infatti la partita si fa intensissima: dopo un botta e risposta da un punto a testa (5-1), gli scozzesi accorciano le distanze con i punti siglati nel quarto parziale e poi strappano la mano nel quinto end, siglando un punto che vale il 5-4 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio il martello è nelle mani degli azzurri, che optano saggiamente per una mano nulla e poi piazzano due punti che assicurano il 7-4.

Si entra nel finale di partita, la Gran Bretagna è costretta a rimontare e forza ogni colpo, riuscendo ad avvicinarsi (7-6). Nel nono end, Retornaz ha il colpo del ko con l’ultimo tiro, ma non è preciso e concede la mano agli avversari per il pareggio (7-7). Il vantaggio del martello è però tutto per gli azzurri nel decimo end, che sono impeccabili, marcano due punti e vincono una partita pesantissima.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Canada vs USA 6-3

Svizzera vs Cechia 7-3

Italia vs Gran Bretagna 9-7

Norvegia vs Cina in corso di svolgimento

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Italia 2 vittorie (2 partite disputate)

1. Canada 2 vittorie (2 partite disputate)

1. Svizzera 2 vittorie (2 partite disputate)

4. Gran Bretagna 2 vittorie (3 partite disputate)

5. Germania 1 vittoria (2 partite disputate)

6. USA 1 vittorie (3 partite disputate)

7. Norvegia 0 vittoria (1 partita disputata)

8. Cina 0 vittorie (1 partite disputate)

9. Cechia 0 vittorie (2 partite disputate)

9. Svezia 0 vittorie (2 partite disputate)