Curling, Svizzera a punteggio pieno alle Olimpiadi! La Svezia si rianima, Mouat reagisce, l’Italia osserva a riposo

La Svezia si è destata nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver perso le prime tre partite (tra cui i big match contro Italia e Gran Bretagna), Niklas Edin e compagni si sono trovati con le spalle al muro ed erano obbligati a reagire per continuare a sperare concretamente nella qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

I Campioni Olimpici di Pechino 2022 hanno sudato più del previsto contro la poco quotata Cina e si sono presentati al nono end in vantaggio soltanto per 4-3, ma poi la corazzata scandinava ha messo a segno due punti nella nona frazione ed è riuscita a festeggiare il primo successo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Il pomeriggio nella località veneta proponeva lo scontro diretto al vertice tra la Svizzera e il Canada: gli elvetici hanno fatto la differenza grazie ai due punti messi a segno nel terzo, quinto e settimo end, mentre i nordamericani hanno replicato con soltanto un punto in ciascuno dei propri turni di mano, fino al 9-5 finale.

I rossocrociati si trovano in testa alla classifica generale da imbattuti (4-0), seguiti dal Canada (3-1) e dalla Gran Bretagna (3-1). Bruce Mouat e compagni sono tornati al successo dopo il ko subito contro l’Italia regolando la Cechia per 7-4: nessun particolare problema per i Campioni del Mondo, bravi a rubare una mano da un punto al ritorno sul ghiaccio dopo essere andati all’intervallo sul 4-2. In uno scontro diretto di fondamentale importanza in ottica semifinali, gli USA hanno regolato per 8-6 la Germania.

La nostra Nazionale, che oggi pomeriggio ha osservato un turno di riposo, tornerà in scena domenica 15 febbraio per incrociare Norvegia (ore 09.05) e Cechia (ore 19.05). Joel Retornaz e compagni si trovano al quarto posto in classifica generale (due vittoria e una sconfitta) insieme alla Norvegia, mentre Germania e USA inseguono con bilancio pari (2-2).

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Gran Bretagna vs Cechia 7-4

Svezia vs Cina 6-4

Svizzera vs Canada 9-5

USA vs Germania 8-6

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1. Svizzera 4 vittorie (4 partite disputate)

2. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

2. Gran Bretagna 3 vittorie (4 partite disputate)

4. Italia 2 vittorie (3 partite disputate)

4. Norvegia 2 vittorie (3 partite disputate)

4. Germania 2 vittorie (3 partite disputate)

4. USA 2 vittorie (3 partite disputate)

8. Svezia 1 vittoria (4 partite disputate)

9. Cina 0 vittorie (4 partite disputate)

9. Cechia 0 vittorie (4 partite disputate)