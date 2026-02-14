Quando Italia-Cina e Italia-Svezia di curling femminile oggi in tv: orari, programma, streaming

L’Italia proverà a scuotersi nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026 dopo aver perso le prime due partite sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo: la sconfitta contro la quotatissima Svizzera dopo aver lottato a lungo con le vice campionesse del mondo e il nettissimo scivolone contro la Corea del Sud hanno un po’ lasciato il segno, ma ora bisognerà provare a reagire di fronte al proprio pubblico e cercare di rilanciarsi.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05

La skip Stefania Constantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli giocheranno due partite nella giornata di sabato 14 febbraio: alle ore 09.05 dovranno vedersela contro la Cina, avversario come sempre ostico e insidioso vista l’impostazione tattica delle asiatiche, ma che può essere battuto; alle ore 19.05 l’impegno improbo contro la Svezia di Anna Hasselborg, che svetta in classifica da imbattuta con tre vittorie all’attivo.

Ambire alla qualificazione alle semifinali è oggettivamente arduo per la nostra Nazionale, ma se si vuole rimanere concretamente in corsa allora bisognerà cambiare il passo: le azzurre sono in fondo alla classifica con zero vittorie all’attivo e sperano di sbloccarsi per rendere più frizzante il prosieguo della loro avventura a cinque cerchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (sabato 14 febbraio) nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio



Ore 09.05 Italia vs Cina a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 19.05 Italia vs Svezia a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaisportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 per Italia-Cina, RaiSportHD per Italia-Svezia fino alle 20.30, poi in alternanza con altri eventi

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.