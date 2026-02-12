CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Curling, la Gran Bretagna stende la Svezia: Edin crolla con Mouat, strada in salita alle Olimpiadi. Svizzera ok
Il torneo di curling maschile prosegue alle Olimpiadi Invernali 2026 con tre partite andate in scena nel pomeriggio sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. La Gran Bretagna ha sconfitto la Svezia per 6-3 nel titanico big match tra due grandissime favorite per le medaglie: Bruce Mouat e compagni si sono imposti di forza contro il quartetto guidato da Niklas Edin, concludendo il confronto con addirittura due end di anticipo.
Era semplicemente il confronto roboante tra i Campioni del Mondo in carica e i Campioni Olimpici di Pechino 2022. Gli scozzesi (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack) hanno messo le cose in chiaro in apertura di partita mettendo a segno due punti, poi hanno operato il break tra quarto e quinto parziale: prima un punto di giustezza, poi una mano rubata e tabellone che recita 4-1 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio gli scandinavi hanno provato a reagire (4-2), ma i due punti piazzati dagli iridati nel settimo parziale hanno un po’ tramortito i gialloblù e hanno indirizzato la contesa.
La Gran Bretagna ha così infilato la seconda vittoria ai Giochi, mentre la Svezia è incappata nel secondo ko dopo quello rimediato ieri sera contro l’Italia ed è già con le spalle al muro nella rincorsa verso le semifinali (la qualificata è riservata alle prime quattro classificate del round robin). Debutto vincente per la Svizzera, che tramortito gli USA per 8-3: tre punti nel sesto e poi mano rubata da due punti nel settimo end per chiudere i conti. La Germania ha superato la Norvegia di misura (5-4).
Gran Bretagna in testa a punteggio pieno, l’Italia è seconda con una vittoria da imbattuta come Canada e Svizzera. Gli azzurri torneranno in campo venerdì 13 febbraio alle ore 09.05 per affrontare proprio gli scozzesi in uno scontro diretto durissimo e che ci dirà molto sulle ambizioni di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.
RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI
Germania vs Norvegia 5-4
Svizzera vs USA 8-3
Gran Bretagna vs Svezia 6-3
CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI
1. Gran Bretagna 2 vittorie (2 partite disputate)
2. Canada 1 vittoria (1 partita disputata)
2. Italia 1 vittoria (1 partita disputata)
2. Svizzera 1 vittoria (1 partita disputata)
5. Germania 1 vittoria (2 partite disputate)
5. USA 1 vittoria (2 partite disputate)
7. Cina 0 vittorie (1 partita disputata)
7. Cechia 0 vittorie (1 partita disputata)
7. Norvegia 0 vittorie (1 partita disputata)
10. Svezia 0 vittorie (2 partite disputate)