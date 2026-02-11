ROBOANTI! L’Italia piega il fenomeno Edin e inizia con una super vittoria il torneo maschile di curling!

Abbiamo battuto i Campioni Olimpici di Pechino 2022! Abbiamo sconfitto il maestro dei maestri! Abbiamo messo in ginocchio l’acclarato Messia delle Stone e la sua squadra, una della formazioni più forti della storia di questo sport, vincitrice di titoli mondiali in serie. Italia vs Svezia 7-6 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, gli azzurri hanno prevalso contro la corazzata scandinava di fronte al proprio pubblico e hanno incominciato nel miglior modo possibile il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026.

Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, Amos Mosaner (fresco di bronzo nel doppio misto in coppia con Stefania Constantini) e Sebastiano Arman hanno firmato il colpaccio contro il Maradona delle Pietre, il 40enne Niklas Edin che nel corso della propria carriera ha messo le mani su sette titoli iridati e tre medaglie a cinque cerchi, affiancato da Rasmus Wranaa (ieri trionfatore nel doppio insieme alla sorella Isabella), dal vice Oskar Eriksson e da Christoffer Sundgren.

L’Italia è stata magistrale nel mettere a segno tre punti nel quinto end e soprattutto è stata imperiale nel finale, dove si è portata in doppio vantaggio con i due punti nel nono parziale e ha limitato l’iniziativa degli avversari con il martello nella frazione conclusiva. Il successo odierno ha un peso enorme in ottica qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

L’Italia ora è al comando della classifica generale insieme a Gran Bretagna (9-4 alla Cina), USA (8-7 contro la Cechia) e Canada (7-6 all’extra-end, contro la Germania). Primo passo splendido, la prossima partirà andrà in scena venerdì 13 febbraio (ore 09.05): bisognerà fare i conti con la Gran Bretagna di Bruce Mouat, semplicemente i Campioni del Mondo in carica…

LA CRONACA DI ITALIA-SVEZIA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sono magistrali nel primo end, quando mettono seriamente in difficoltà la corazzata scandinava e costringono gli avversari a un ultimo tiro complesso: gli azzurri riescono a strappare la mano marcando un punto e si portano in vantaggio per 1-0. Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa, Christoffer Sundgren optano allora per una strategia adottata in più occasioni: doppia mano nulla perché non hanno l’opportunità di marcare più di un punto.

Al terzo hammer in mano, però, i Campioni Olimpici sono costretti a marcare un punto dal castello di gioco ben impostato dai padroni di casa e così il tabellone recita 1-1 al termine della quarta frazione. Proprio in quel momento il quartetto tricolore inventa una magia assoluta, infilando tiri di qualità in serie fino alla stoccata sontuosa di Retornaz: tre punti per issarsi sul 4-1 all’intervallo, mettendo grandissima pressione ai favoriti della vigilia.

Al ritorno sul ghiaccio Edin e compagni reagiscono e riescono a marcare i due punti che valgono il pareggio (3-3), poi si trema nel settimo end quando la Svezia potrebbe anche mettere a segno tre punti: l’accosto dello skip italiano è superbo e riesce a girarci dietro, salvando il martello per il 5-3 al termine del settimo parziale.

La Svezia pareggia nell’ottavo (5-5), ma è qui che l’Italia dimostra tutta la sua freddezza: mette a segno due punti nel nono (7-5) e nell’ultimo limita le potenzialità del martello nelle mani di Edin, gioca delle ottime guardie e costringe i Campioni Olimpici a segnare un solo punto, che non basta e consegna il successo alla nostra Nazionale.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Gran Bretagna vs Cina 9-4

USA vs Cechia 8-7

Italia vs Svezia 7-6

Canada vs Germania 7-6, extra-end

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Italia 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Gran Bretagna 1 vittoria (1 partita disputata)

1. USA 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Canada 1 vittoria (1 partita disputata)

5. Norvegia 0 vittorie (0 partite disputate)

5. Svizzera 0 vittorie (0 partite disputate)

7. Cina 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Cechia 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Germania 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Svezia 0 vittorie (1 partita disputata)