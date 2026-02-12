A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi giovedì 12 febbraio inizia il torneo di curling femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo la disputa del doppio misto e l’inizio della kermesse maschile, toccherà alle donne scendere sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per muovere i primi passi del round robin aperto a dieci squadre e che promuoverà le prime quattro classificate alle medaglie. L’Italia proverà a stupire: la marcia di avvicinamento non è stata semplice con la deludente prestazione fornita agli Europei e le tante polemiche dovute all’esclusione di Angela Romei, ma ora bisognerà ricompattarsi e cercare di brillare di fronte al proprio pubblico.

Stefania Constantini si rimetterà in gioco dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel doppio misto in coppia con Amos Mosaner e sarà per l’occasione affiancata da Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto. L’esordio è in programma alle ore 09.05 contro la formidabile Svizzera di Silvana Tirinzoni e Alina Paetz, una delle più grandi favorite per la conquista del titolo a cinque cerchi: servirà una grande prestazione da parte delle padrone di casa per cercare di impensierire le vice campionesse del mondo.

Il quartetto tricolore tornerà poi sul ghiaccio alle ore 19.05 per incrociare la sempre insidiosa Corea del Sud: il gioco serrato delle asiatiche è sempre di difficile interpretazione e occorrerà una prova di grande sagacia tattica per provare a spuntarla, è fondamentale sconfiggere le asiatiche per sperare concretamente di battagliare per la qualificazione alle semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (giovedì 12 febbraio) nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite delle azzurre saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio



Ore 09.05 Italia vs Svizzera a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Ore 19.05 Italia vs Corea del Sud a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.